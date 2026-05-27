Откриха най-голямата батерия за съхранение на електроенергия в Централна и Източна Европа у нас

Съоръжението ще играе ключова роля за интегрирането на възобновяеми енергийни източници

Официално бе открита в Нова Загора най-голямата система за съхранение на електроенергия в батерии (BESS) в Централна и Източна Европа, съобщиха от компанията „Енери“ (Enery). С капацитет от 150 MW/601 MWh съоръжението е сред най-мащабните и значими проекти за съхранение на енергия в Европа, пише БТА. Очаква се то да играе ключова роля за интегрирането на възобновяеми енергийни източници и за стабилността на електроенергийната система, се посочва в съобщението.

На церемонията по откриването присъстваха представители на енергийния сектор, финансови институции, технологични компании и местната власт, за да отбележат успешната реализация на проект, който поставя нов стандарт за енергийна инфраструктура в региона.

Батерията в Нова Загора беше изградена за по-малко от една година и представлява важен етап в развитието на пазара на възобновяема енергия в Югоизточна Европа. Съоръжението ще има ключова роля за повишаване на гъвкавостта на електроенергийната мрежа, интеграцията на възобновяеми енергийни източници и стабилността на електроенергийната система на България.

„Този проект показва, че мащабното съхранение на енергия в батерии вече не е технология на бъдещето – то променя енергийния сектор още днес“, заяви Ричард Кьониг, основател и главен изпълнителен директор на „Енери“, цитиран в съобщението.

„BESS Нова Загора е много повече от мащабен инфраструктурен проект – той е ясен знак, че Югоизточна Европа навлиза в нова ера на енергийна гъвкавост и устойчивост. Със съчетаването на иновативно финансиране, модерни технологии и стабилни партньорства ние помагаме да се изгради основата на една по-сигурна и устойчива енергийна система в региона“, каза Северин Въртигов, главен търговски директор и мениджър за България в компанията.

Системата за съхранение в Нова Загора ще предоставя ключови услуги за балансиране на електроенергийната мрежа и ще подпомага по-бързото интегриране на възобновяеми енергийни източници. В условията на нарастващо значение на батерийното съхранение за енергийните системи по света, проектът утвърждава България като водещ регионален пазар за иновативни решения в областта на чистата енергия.