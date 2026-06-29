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Свят Една от най-старите пивоварни фалира

Една от най-старите пивоварни фалира

Свят

bTV Бизнес екип

Много германски компании се сблъскаха с трудности

Hofbrauhaus Wolters, една от най-старите пивоварни в Германия, основана през 1627 г., обяви фалит, позовавайки се на нарастващите оперативни разходи и рязък спад в потреблението на бира, пише изданието Денар.

Германската икономика е подложена на нарастващ натиск от високите цени на енергията, откакто Берлин започна постепенно да спира вноса на руски петрол и газ след ескалацията на конфликта в Украйна през 2022 г.

Натискът се засили от неотдавнашния скок на цените на суровия петрол, причинен от войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Снимка: iStock

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Като част от производството по несъстоятелност, пивоварната ще остане под сегашното управление, докато назначен от съда синдик ще наблюдава преструктурирането ѝ. Служителите ще запазят работните си места, тъй като Hofbräuhaus Walters се опитва да премине към производство на безалкохолни напитки.

Тъй като потреблението на бира в цялата страна намалява и се очаква да достигне рекордно ниско ниво през 2025 г., компанията посочи бързо нарастващите оперативни разходи като ключова причина за фалита си.

Според вестник „Braunschweig Zeitung“, стремглаво покачващите се цени на енергията са натоварили особено германските пивоварни.

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Снимка: iStock

Германия беше засегната от рецесия през 2023 и 2024 г., последвана от почти пълна стагнация през 2025 г., като прогнозата за растеж е едва 0,5% тази година.

Много германски компании, включително автомобилните гиганти Mercedes-Benz и BMW, се сблъскаха с трудности при адаптирането към по-високите разходи за енергия и по-слабото търсене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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