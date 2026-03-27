Използва ли Иран криптовалути, за да заобикаля санкциите?

Криптовалутите като „спасителна артерия“

Експерти по блокчейн анализ и финансови разследвания твърдят, че криптовалутите се превръщат в ключов инструмент както за заобикаляне на международните санкции срещу Иран, така и за защита на спестяванията на обикновените граждани, засегнати от галопиращата инфлация. Темата бе подробно разгледана в публикация на Euronews.

Криптовалутите като алтернативна финансова система

Откъснат от глобалната банкова система в резултат на десетилетия санкции, Иран отдавна използва дигиталните валути като алтернативен канал за международни разплащания. Според американски власти, чрез криптовалути страната е осъществявала продажби на ембаргован петрол и е финансирала съюзнически въоръжени групировки като хусите в Йемен.

По време на последната военна ескалация този модел се е засилил значително.

Данни на блокчейн аналитичната компания Chainalysis показват необичайно голямо изтегляне на криптоактиви на стойност над 10 милиона долара от ирански борси между 28 февруари и 2 март — период, съвпадащ с началото на израелско-американските въздушни удари.

До 5 март близо една трета от тези средства вече са били конвертирани в чуждестранни валути.

Според анализатора Кейтлин Мартин от Chainalysis, мащабът на операциите предполага участие не само на граждани, стремящи се да защитят спестяванията си, но и на „режимни участници“.

Страх от санкции и кибератаки

Експертите смятат, че част от активността се дължи на опасения от нови санкции и кибератаки. През юни 2025 г., по време на предишна ескалация между Израел и Иран, водещата иранска криптоборса Nobitex е била обект на хакерска атака, при която са откраднати 90 милиона долара. Според разследване на блокчейн компанията TRM Labs зад атаката стоят хакери, свързвани с Израел.

Според Chainalysis, няколко дигитални портфейла, използвани в този период, могат пряко да се свържат с Ислямска революционна гвардия. Анализатори от Elliptic отбелязват, че дори при прекъсване на интернет достъпа в страната, са регистрирани изходящи трансакции — индикация, че определени лица са имали достъп до криптоактивите на борсите, дори когато сайтовете им са били недостъпни.

По данни на Chainalysis, само през миналата година портфейли, свързани с Гвардията, са получили над 3 милиарда долара в криптовалути — повече от половината от всички криптопотоци в страната. Този дял продължава да расте.

„Сенчесто банкиране“ чрез дигитални активи

Крейг Тим от международната организация за борба с прането на пари ACAMS описва този модел като форма на „сенчесто банкиране“. Според него криптовалутите са трудни за проследяване, по-бързи и по-евтини от традиционните банкови преводи, а глобалните регулаторни пропуски допълнително улесняват подобни практики.

По-рано тази година Financial Times съобщи, че Иран е предлагал балистични ракети, дронове и други оръжейни системи за продажба, като е използвал криптовалути за разплащане.

Кои криптовалути предпочитат властите и кои – гражданите?

Според експертите, Централна банка на Иран и Революционната гвардия предпочитат т.нар. стейбълкойни — дигитални валути, обвързани с щатския долар, които избягват ценовата волатилност.

Обикновените иранци обаче масово се насочват към Bitcoin, който може да бъде изтеглен от борсите и съхраняван в лични портфейли извън контрола на властите.

Тази стратегия вече е била видима и по време на брутално потушените протести в страната преди войната.

Криптовалутите като „спасителна артерия“

В условията на инфлация, доближаваща 50% още преди конфликта, криптовалутите се превръщат в „спасителна артерия“ за населението на страната.

Те дават възможност на хората да запазят стойността на спестяванията си на фона на срива на националната валута и ограничен достъп до международната финансова система.

