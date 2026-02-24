BGN → EUR
Биткойнът продължава спада си, падайки с над 5%

Биткойнът продължава спада си, падайки с над 5%

Финанси

bTV Бизнес екип

Кога започна спадът на биткойна?

Биткойнът се срина с повече от 5%, падайки под 63 000 долара, тъй като инвеститорите продължиха да се борят с ескалиращото тарифно напрежение и по-широките геополитически рискове.

Най-голямата криптовалута в света падна до 62 964,64 долара на фона на натиска от страна на инвеститорите да се откажат от рискови активи, пише CNBC.

„Понижението на биткойн изглежда по-малко като шок, специфичен за криптовалутите, и по-скоро като класическо нулиране на рисковите настроения“, каза Кристофър Хамилтън, ръководител на отдела за инвестиционни решения за клиентите в Азиатско-тихоокеанския регион, с изключение на Япония, в Invesco.

Кога започна спадът на биткойн?

Снимка: Reuters / iStock

Възможно ли е у нас изплащане на заплата под формата на Bitcoin?

Биткойн претърпя рязък спад от октомври миналата година, когато премина 125 000 долара, като спадът продължи и през новата година. Най-голямата криптовалута в света е надолу с 27% от началото на годината и е загубила 50% от октомврийския си връх.

„По-важното е, че биткойнът остава силно чувствителен към глобалните условия на ликвидност. Ако пазарите интерпретират търговската политика като затягане на финансовите условия, криптовалутите ще усетят това първи“, каза Били Люнг, инвестиционен стратег в Global X Australia.

Спот цената на златото  се понижи с около 1% до 5 171,87 долара за унция във вторник, докато етерът, втората най-популярна криптовалута, загуби над 1% до 1 831,52 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

