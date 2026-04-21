Изпълнителният директор на МАЕ: Това е най-тежката енергийна криза в историята

bTV Бизнес екип

Кризата се наслагва върху вече съществуващи сътресения на енергийните пазари след Руската инвазия в Украйна

Конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга предизвиква най-голямата енергийна криза в историята, заяви ръководителят на Международна агенция за енергията (MAE), цитиран от Ройтерс..

„Това наистина е най-голямата криза в историята“, посочи Фатих Бирол в интервю за френското радио Франс Ентер (France Inter). По думите му настоящата ситуация съчетава ефектите от петролна и газова криза, допълнително утежнени от последиците от войната на Русия в Украйна.

Военните действия в Близкия изток сериозно нарушават корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Кризата се наслагва върху вече съществуващи сътресения на енергийните пазари след Руската инвазия в Украйна, довела до сериозно ограничаване на руските газови доставки за Европа.

По-рано този месец Бирол заяви, че настоящата ситуация е по-тежка от енергийните кризи през 1973 г., 1979 г. и 2022 г., взети заедно, припомни БТА.

През март Международна агенция по енергетика се договори за освобождаване на рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви с цел ограничаване на ръста на цените, предизвикан от конфликта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

