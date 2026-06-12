Исторически дебют на SpaceX: Колко ще спечелят служителите на компанията?

Листването бележи ключов момент за компанията и за нейния основател Илон Мъск

Компанията на Илон Мъск SpaceX направи своя дебют на фондовите пазари, след като реализира най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята, съобщи CNBC. Основаната през 2002 г. компания продаде 556 милиона акции на цена от 135 долара за брой, набирайки около 75 милиарда долара и достигайки пазарна оценка от близо 1.77 трилиона долара.

Листването бележи ключов момент както за компанията, така и за нейния основател Илон Мъск. След години спекулации дали SpaceX ще излезе на борсата, инвеститорите вече получават възможност да притежават дял от една от най-влиятелните компании в космическата индустрия.

По повод дебюта беше организирана и първата двойна церемония по откриване на борсовата търговия в историята на Nasdaq. Докато ръководители на компанията удариха борсовия звънец от Nasdaq MarketSite в Ню Йорк, Мъск се включи от централата на SpaceX в Тексас. Акциите на компанията ще се търгуват както на Nasdaq в Ню Йорк, така и на новата борса Nasdaq Texas.

Какво ще спечелят служителите на компанията?

Освен рекордното набиране на капитал, борсовият дебют ще донесе значително богатство и на хиляди служители на компанията. Според оценки около 4400 настоящи и бивши служители на SpaceX ще станат милионери благодарение на акциите, които притежават. От тях близо 400 души ще разполагат с дялове на стойност над 100 милиона долара.

В технологичния сектор е обичайна практика служителите да получават част от възнаграждението си под формата на акции. При SpaceX обаче програмата обхваща широк кръг от позиции - от инженери и мениджъри до заварчици, машинни оператори и специалисти в производството. Именно това отличава компанията от много други технологични гиганти.

Въпреки внушителните печалби на хартия, служителите няма да могат веднага да продадат акциите си. Те са обект на т.нар. lockup период, който ограничава продажбите за определен срок след IPO-то. От ръководството на компанията обаче подчертаха, че доверието в бъдещото развитие на SpaceX остава високо. Президентът и главен оперативен директор Гуин Шотуел заяви, че повече от половината служители са закупили допълнителни акции при предлагането, инвестирайки общо близо 1 милиард долара.

Дебютът на SpaceX на борсата е поредният етап от развитието на компанията, която през последните две десетилетия се превърна във водещ играч в космическия сектор чрез ракетите Falcon, проекта Starship и сателитната интернет мрежа Starlink.

Могат ли българските инвеститори да купуват акции на SpaceX?

Да. Българските инвеститори могат напълно законно да купуват акции на компании, листнати на американските борси Nasdaq и NYSE, включително и на SpaceX след борсовия ѝ дебют. Това може да стане чрез лицензирани инвестиционни посредници или международни платформи за търговия, които предоставят достъп до американските пазари.

Закупуването на акции обаче не означава реално участие в управлението на компанията. Дори инвеститор да придобие значителен пакет акции, влиянието му върху решенията на SpaceX ще остане ограничено. След публичното предлагане Илон Мъск запазва контрола върху компанията и според публикуваните данни ще държи около 82,4% от гласовете. Това означава, че стратегическите решения ще продължат да зависят основно от него, независимо колко нови акционери се присъединят след IPO-то.