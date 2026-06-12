Освен тенис, Циципас колекционира и едни от най-желаните и скъпи коли в света

Гледайте благотворителния мач Postbank Tennis Gala с Григор Димитров в 20:00 ч., пряко по bTV и VOYO.BG

Грандиозният мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас в София започна! Припомняме, демонстративната Postbank Tennis Gala е бъде достъпна за зрителите пред екраните - телевизионни и дигитални.

В разгара на играта открехваме вратата към любимото хоби на Циципас, а именно колекционирането на бързи и скъпи коли. Извън корта, Циципас е изградил „гараж мечта“, който би накарал дори Джеймс Бонд да позеленее от завист.

Гъркът е страстен почитател на автомобилите, като колекцията му е хипер-ексклузивна и почти изцяло посветена на една британска легенда: Aston Martin. И за да бъде аристократичната картина пълна, повечето от зверовете му са боядисани в емблематичния за марката цвят Racing Green.

Ето какви архитектурни шедьоври на колела, които открихме в официалния сайт на Aston Martin, крие тенисистът в гаража си:

Aston Martin V12 Speedster

Aston Martin V12 Speedster първоначално се е продавал на дребно заприблизително 765 000 британски лири (около 950 000 щатски долара при пускането на пазара). Тъй като производството е било строго ограничено до 88 бройки в световен мащаб , тези ексклузивни суперколи без покрив са много търсени. На вторичния пазар те се оценяват на премиум цени, вариращи от 900 000 до 1,3 милиона евро, в зависимост от пробега и цветовата гама, пише Top Gear.

V12 Speedster няма покрив, няма опция за покрив и няма точки за монтаж на покрив. Няма прозорци. Aston Martin са ограничили максималната скорост на колата до 299 км/ч. По пътя тя ускорява от 100 км/ч за 3,5 секунди.

Aston Martin Valhalla

Снимка: Getty Images

Valhalla е хибридна хиперкола, лимитирана до 999 бройки, на цена от приблизително 1,06 милиона долара (850 000 британски лири). Тя разполага с вдъхновена от Формула 1 карбонова вана, 4.0-литров V8 двигател с два турбокомпресора, вдъхновен от AMG, и три електрически двигателя, които комбинират мощност от 1064 до 1079 конски сили, осигурявайки ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди, пишат от Aston Martin.

Aston Martin DB12 и Aston Martin DBX707

Снимка: Aston Martin

Циципас споделя пред Aston Martin, че е имал възможност да ги кара и ги хвали изключително много (DBX707 за семейни дълги пътувания, а DB12 като една от най-вълнуващите коли, които е управлявал). Цената на Aston Martin DB12 е риблизително 245 000 долара за V8 купе. Цената на Aston Martin DBX707 е приблизително269 ​​000 щатски долара.

Aston Martin Valkyrie е следващата голяма мечта на тенисиста, която се надява да може да си позволи след 5-6 години, в зависимост от успехите му на корта.

Сблъсък на титани

Любовта на Циципас към високите скорости и лукса обаче няма да му помогнат на терена срещу Григор Димитров. Гледайте благотворителния двубой между Димитров и Циципас сега. Срещата се излъчва на живо по bTV Action, обновеният сайт на btvsport.bg и платформата VOYO. Събитието е част от Postbank Tennis Gala.