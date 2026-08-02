Изкуствена древност: Тази страна изгражда копия на исторически селища за туристи

За много местни туристи тези места са начин да избягат от ежедневието

Китай се гордее със своето минало, но голяма част от него е изгубена заради войни, пожари, разграбване и революции. Решението са т.нар. fanggu - „исторически имитации“ на туристически обекти, които пресъздават древни селища от нулата.

В цялата страна се изграждат дворци, улици и цели градове с изкуствено състарени фасади, керемиди и растителност, създавайки смесица от история, архитектура и туристическа атракция, съобщава Си Ен Ен.

„Съвременните потребители все повече са готови да плащат за емоционална стойност и културни преживявания“, заяви Ян Дзинсун от Китайската туристическа академия.

За много китайски туристи тези места са начин да избягат от ежедневието. Срещу около 15 долара посетителите могат да наемат традиционни костюми ханфу, а срещу още 10 долара получават грим, аксесоари и професионална фотосесия, пише БГНЕС. Снимките с класическа китайска визия се превърнаха в хит в социалната мрежа Xiaohongshu.

Тенденцията вече привлича и чужденци, вдъхновени от движението Chinamaxxing, което популяризира китайската култура и естетика.

Губей - древен град, построен през 2014 г.

Губей край Великата китайска стена предлага канали, калдъръмени улици, чаени къщи и къщи със сиви покриви, напомнящи традиционните водни селища в Китай.

Проблемът е, че мястото няма древна история. То е изградено през 2014 г. от държавно подкрепена компания с инвестиция от около 600 млн. долара, като съчетава символите на северен и южен Китай - Великата китайска стена и водните градове.

Атракцията бързо печели популярност сред китайски и чуждестранни туристи, макар някои да се чувстват подведени.

„Нямам нищо против да е възстановено, но е трудно да не се почувстваш измамен“, казва тайландската студентка Мини Чотичайчарин след посещението си.

„Градът на безкрайната нощ“ в Сиан

Сиан, някогашна столица на Китай и важен център на Пътя на коприната, днес предлага собствена версия на миналото чрез „Датанг Еувърбрайт Сити“.

Огромната пешеходна зона с червени пагоди, светлини и музика пресъздава епохата на династия Тан и привлича около 75 милиона посетители годишно.

Сред най-популярните услуги са сватбите „пътуване във времето“, при които младоженци се снимат с различни исторически костюми – от династия Тан до съвременната епоха.

Кашгар - реплика на уйгурско минало

В Синдзян, регион с богато културно наследство и дом на уйгурското малцинство, туристите се насочват към Стария град Кашгар.

Мястото има около две хилядолетия история, но днешният му облик е резултат от мащабна реконструкция. Старият град е бил разрушен и възстановен, превръщайки се в модернизирана версия на някогашния център на уйгурската култура.

Американският студент Едуард Джоу описва посещението си като „сюрреалистично“, но признава, че въпреки туристическата фасада мястото му е дало усещане за история.

В крайна сметка китайските fanggu дестинации разделят мненията. За едни те са достъпен начин да се докоснат до миналото, а за други – внимателно режисирана туристическа фантазия. Едно е сигурно - социалните мрежи ги превърнаха в глобален хит.