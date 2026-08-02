Защо супермаркетите поставят хляба в най-отдалечения край на магазина?

Всичко е въпрос на поведенческа психология и изследвания върху потребителското поведение

Повечето хора влизат в супермаркета с ясна цел - да купят хляб, мляко или яйца. Но често излизат с пълна количка и продукти, които не са планирали да купуват. Това не е случайност. Разположението на стоките в търговските обекти е резултат от задълбочени маркетингови анализи, поведенческа психология и години на изследвания върху потребителското поведение.

Една от най-разпространените практики е поставянето на хляба - един от най-търсените продукти, в най-отдалечения край на магазина.

Хлябът е сред най-често купуваните хранителни продукти. Именно защото почти всеки клиент влиза в магазина с намерение да купи хляб, търговците го поставят възможно най-далеч от входа.

Така клиентът преминава през голяма част от търговската площ и вижда стотици други артикули. Колкото повече продукти попаднат в полезрението му, толкова по-голяма е вероятността да направи непланирана покупка.

Според различни международни маркетингови проучвания между 40% и 80% от покупките в супермаркетите се правят импулсивно, в зависимост от категорията стоки и типа магазин.

Именно затова маршрутът на клиента е внимателно планиран. По пътя към хляба той преминава покрай:

сезонни промоции;

плодове и зеленчуци;

сладкарски изделия;

напитки;

продукти с висока търговска надценка.

Всяка допълнителна минута, прекарана в магазина, увеличава вероятността за още покупки.

В много супермаркети пекарната се намира в задната част на магазина. Освен че кара клиентите да преминат през целия търговски обект, това има и друг психологически ефект.

Ароматът на прясно изпечен хляб стимулира апетита и създава усещане за свежест, качество и домашен уют. Изследвания в областта на сензорния маркетинг показват, че приятните аромати могат да увеличат времето, което клиентите прекарват в магазина, както и склонността им към покупки.

Освен хляба, млякото, яйцата, маслото и месото често са разположени в различни части на магазина. Причината е проста – ако всички ежедневни продукти се намираха един до друг, клиентът би приключил пазаруването си само за няколко минути.

Вместо това супермаркетите насочват потребителите по по-дълъг маршрут, който увеличава броя на контактите с различни продуктови категории.

Маркетолозите отдавна знаят, че мястото на рафта влияе върху продажбите. Продуктите, поставени на нивото на очите, се забелязват най-лесно и често реализират значително по-високи продажби в сравнение със същите артикули, разположени на най-долния или най-горния рафт.

Затова там обикновено се позиционират продукти с по-висока печалба или такива, които производителите искат да популяризират.

Дъвки, шоколади, батерии, списания и малки напитки почти винаги се намират около касите. Докато чакат на опашка, клиентите разполагат с няколко свободни минути, през които вниманието им естествено се насочва към тези дребни продукти. Те са евтини, не изискват дълго обмисляне и често се купуват импулсивно.

Защо тази стратегия работи?

Поведението на потребителите показва, че хората не вземат всички решения рационално. Голям процент от покупките се влияят от визуалното разположение на стоките, ароматите, промоциите и музиката.

Колкото повече стимули срещне един клиент по време на пазаруването, толкова по-голяма е вероятността да добави още продукти в количката си.