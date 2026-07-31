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$64,356.2
Финанси Европейските регулатори предупреждават за онлайн измами, свързани с криптоактивите

Европейските регулатори предупреждават за онлайн измами, свързани с криптоактивите

Финанси

bTV Бизнес екип

В предупреждението са посочени и действията, които хората трябва да предприемат, ако станат жертва на подобни схеми

Европейските надзорни органи публикуваха разяснения и две предупреждения, свързани с рисковете при инвестиции в криптоактиви и зачестилите онлайн финансови измами, включително такива, извършвани с помощта на изкуствен интелект. Това съобщиха от Българската народна банка.

Заради увеличаващите се случаи на онлайн финансови измами и схеми, използващи изкуствен интелект, европейските регулатори предупреждават потребителите за опасността от финансови загуби и кражба на самоличност. В документа са описани различни видове измами, сред които представяне за друго лице чрез технологии за дълбока фалшификация (deep fake), фишинг, социално инженерство, инвестиционни и застрахователни измами, романтични измами, както и измами при покупки.

Снимка: iStock

В предупреждението са посочени и действията, които хората трябва да предприемат, ако станат жертва на подобни схеми. Сред препоръките са незабавно спиране на всички операции, за да се предотвратят нови преводи към подозрителни сметки, своевременен контакт с обслужващата банка или финансовата институция чрез официалните канали, смяна на паролите за използваните устройства, приложения и уебсайтове, както и подаване на сигнал до полицията или до компетентния национален орган. Обръща се внимание и на измамите от типа „стая за възстановяване“ (recovery room), при които измамници се представят за представители на държавни институции и обещават възстановяване на вече загубени средства срещу заплащане на такса.

Във връзка с прилагането на Регламента относно пазарите за криптоактиви (MiCA), Европейските надзорни органи публикуваха и разяснения относно криптоактивите, както и предупреждение за рисковете при тяхното използване или инвестиране, включително опасността от измами и фалшиви инвестиционни схеми.

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Разясненията обясняват какво представляват криптоактивите, какви са различните им видове и кои от тях попадат в обхвата на регламента MiCA. Представени са основните категории - токени за електронни пари, токени, обезпечени с активи, както и криптоактиви, различни от тези два вида. Посочено е също кои доставчици на услуги с криптоактиви са регулирани в Европейския съюз, къде потребителите могат да проверят дали даден доставчик е лицензиран и какви са рисковете при работа с нелицензирани компании.

В предупреждението относно криптоактивите са изброени и основните рискове, с които потребителите могат да се сблъскат при използването или инвестирането в тях. Сред тях са резките колебания в цените, ликвидните рискове, подвеждащата информация, измамите и хакерските атаки, както и ограничената защита на потребителите и сложността на самите финансови продукти. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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