Апартамент за 250 млн. долара и никой не живее в него: празните имоти на супербогатите

Защо има толкова имоти-призраци

Докато в много големи градове по света жилищната криза се задълбочава, а цените на имотите достигат рекордни нива, десетки свръхлуксозни апартаменти за стотици милиони долари стоят необитаеми. За най-богатите хора на планетата подобни имоти често не са домове, а инвестиции, символ на престиж или просто място, където да „паркират“ капитала си.

Един от най-ярките примери се намира в сърцето на Манхатън.

Най-високият апартамент в света

На върха на Central Park Tower – най-високата жилищна сграда в света, се намира триетажен пентхаус, оценен на 250 милиона долара. Разположен на 129-ия, 130-ия и 131-вия етаж, имотът предлага над 1600 квадратни метра площ, седем спални, бална зала, библиотека, частен салон и панорамна гледка към Ню Йорк.

Въпреки впечатляващите характеристики подобни жилища често остават празни с години. Причината е проста – те се купуват рядко за постоянно живеене. За много милиардери подобен имот е само една от многото притежавани резиденции или финансов актив, който запазва стойността на богатството им.

Кварталът на празните небостъргачи

Южната част на Сентръл парк е известна като Billionaires' Row („Редицата на милиардерите“). Там се издигат едни от най-скъпите жилищни небостъргачи в света – Central Park Tower, One57, 432 Park Avenue и 220 Central Park South.

Според анализи на пазара значителна част от апартаментите в тези сгради остават необитаеми през по-голямата част от годината. Собствениците ги посещават за няколко дни или седмици годишно, а някои жилища никога не са били обзавеждани след покупката.

Експерти по недвижими имоти обясняват, че за свръхбогатите недвижимите имоти изпълняват различна функция. Вместо място за живеене, те са средство за съхраняване на капитал, диверсификация на инвестициите и защита срещу инфлацията.

Луксозните жилища в Ню Йорк, Лондон, Дубай, Монако и Сингапур често се разглеждат като актив, подобен на произведение на изкуството или злато. В периоди на икономическа несигурност интересът към подобни имоти дори се увеличава.

Лондон и феноменът „мъртва архитектура“

Подобно явление се наблюдава и в британската столица. Изследване на професора по урбанистика Роуланд Аткинсън въвежда термина „некротектура“ – квартали с луксозни, но практически необитаеми жилища.

Според анализа голяма част от най-скъпите нови сгради в Лондон функционират като „мъртви пространства“ – осветени фасади с минимален реален живот зад прозорците. Авторът посочва, че това е резултат от превръщането на жилищата в глобален инвестиционен актив, а не в място за живеене.

Феноменът поражда сериозни обществени дебати. Докато милиони хора трудно могат да си позволят собствен дом, цели небостъргачи с апартаменти за десетки и стотици милиони долари остават почти празни.

Според урбанисти това влияе върху цените на имотите в престижните райони, намалява броя на постоянно живеещите жители и променя облика на цели квартали, които вечер изглеждат необичайно безлюдни въпреки милиардите долари, вложени в тях.

Новото лице на богатството

За най-богатите хора в света притежаването на имот за 100, 200 или дори 250 милиона долара невинаги означава желание да живеят там. Подобни покупки все по-често се превръщат в символ на финансов статус, сигурност и престиж.

Така най-луксозните жилища на планетата често се оказват едни от най-слабо обитаваните. Зад осветените фасади на небостъргачите по „Редицата на милиардерите“ нерядко няма семейства, ежедневие и домашен уют – има просто активи на стойност стотици милиони долари, които чакат следващото поскъпване.