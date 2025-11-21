Австрия ще въведе изцяло дигитална винетка през 2026 г. - какво трябва да знаете?

„Никакво лепене, никакви разходи за доставка, никакъв риск от фалшификация“, заяви говорителят на Австрийската народна партия

В Австрия класическата самозалепваща се винетка за ползване на автомагистралната мрежа ще бъде премахната през следващата година. От 1 декември 2026 г., според решение на Националния съвет, единствената налична опция за заплащане на пътната такса ще бъде дигиталната винетка, която ще замести хартиената, предава Welt.

Снимка: Getty Images / iStock

„Никакво лепене, никакви разходи за доставка, никакъв риск от фалшификация“, заяви говорителят по транспортните въпроси на Австрийската народна партия Йоахим Шнабел. Той добави, че преминаването към изцяло дигитален вариант ще спести между три и пет милиона евро на година, свързани с производство, разпространение и контрол на хартиените винетки.

Дигиталната винетка ще може да бъде закупена не само онлайн, но и на физически места като павилиони, бензиностанции и пунктове за пътна такса, което гарантира достъпност за всички шофьори. Таксата ще се предлага за различни периоди – един ден, десет дни, два месеца или цяла година, а цените за 2026 г. ще варират между 9,60 и 106,80 евро в зависимост от избраната продължителност.

Данните на държавния оператор на автомагистрали Asfinag показват, че през 2024 г. приходите от винетки възлизат на около 600 милиона евро. Към тях се добавят 230 милиона евро от маршрутни такси и впечатляващите 1,6 милиарда евро, събрани от товарния транспорт.

През същата година около 1,5 милиарда евро са инвестирани в рехабилитация и модернизация на австрийските автомагистрали и скоростни пътища, като целта е подобряване на безопасността и увеличаване на капацитета на транспортната мрежа. Според експерти дигиталната винетка ще улесни контрола, ще намали административната тежест и ще направи системата по-ефективна за шофьорите и държавата.

