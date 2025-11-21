България отново с автомобилно производство: Ето колата, която ще се прави у нас

Преговорите с „Българска автомобилна индустрия“ са на финален етап

След близо десетилетие пауза България отново се готви да сглобява автомобили. Great Wall Motor е на финален етап от преговорите с „Българска автомобилна индустрия“ за подновяване на работата в завода край Ловеч – мястото на първия опит за производство на китайски автомобили в ЕС.

Ако договорът бъде финализиран, линиите трябва да заработят през 2026 г., а първите модели ще бъдат електромобилите ORA – марката, с която Great Wall атакува европейските пазари. Повечето компоненти ще се внасят от Китай, но част от доставките ще идват от български и регионални производители.

Китайското завръщане в България

Китайските опити за локално производство у нас имат трудна история. През 2012 г. BYD подписа договор за завод за електрически автобуси, но проектът се провали. Въпреки това по българските пътища вече се движат много вносни китайски електробуси, закупени с европейско финансиране, отбелязва CEIAS.

Great Wall Motor беше първата китайска компания с автомобилен завод в Европа – в Северна България през 2011 г. Плановете за над 50 000 автомобила годишно така и не се осъществиха, а съвместният проект с „Литекс Моторс“ се срина. Производството беше прекратено през 2016 г. Малко по-късно марката влезе в скандал, след като МВР закупи 290 автомобила с европейски средства, а качествени проблеми доведоха до разследване от OLAF. Сега Great Wall прави втори опит да възроди проекта, като отново отваря завод.

Интерес проявяват и други китайски компании. Подразделението на NIO – Onvo – проучва възможности за производство у нас, а Dongfeng също обмисля инвестиции.

Производство на авточасти

В сегмента на автомобилните компоненти китайските инвеститори вече са стъпили стабилно. ZS Europe (част от Shanghai Unison Aluminium Products) изгражда два завода край Пловдив на стойност 16 млн. евро. Те ще произвеждат алуминиеви компоненти за компании с китайско участие, включително Volvo и Stellantis. Вторият завод, който е в строеж, ще бъде почти изцяло автоматизиран.

Компанията залага на локализация – използва български и регионални доставчици, а продукцията е предназначена за европейските пазари. Междувременно китайски автомобилни производители, които разширяват дейността си в Европа, търсят български доставчици. BYD вече води разговори с „Костал България Аутомотив“ за бъдещия си завод в Унгария.

Китайските марки вече държат 3% от пазара

Китайското присъствие на българския автомобилен пазар расте бързо. Най-показателен е примерът с Dongfeng – компанията е в България от 2021 г., но истинската експанзия започва през последните две години, когато открива 13 дилърства и представя 12 модела. Маркетинговата стратегия е нетипична: реклама на попфолк концерти, фестивали, телевизионни формати, участие в китайски културни инициативи и дори организиране на национални срещи на фенове на китайски автомобили.

Резултатите вече се виждат: към септември 2025 г. китайските марки заемат 3,2% от българския пазар – двойно повече спрямо предходната година. До 2026 г. се очаква броят на китайските производители у нас да достигне седем.

Dongfeng проучва и възможност за завод в ЕС, като регионът около Бургас е сред финалните локации. Проектът изглежда по-реалистичен заради подкрепата на стратегическия партньор Shanghai Unison Aluminium Products, който вече има производство в България.

Междувременно и други китайски марки ускоряват навлизането си. NIO планира мащабно стъпване през 2026 г., Geely и Lynk & Co. се появиха през 2024 г., а Ebro – марка на Chery – е част от международната стратегия на групата. През 2025 г. Leapmotor дебютира у нас чрез партньорството си със Stellantis, което допълнително засилва позициите на китайските компании в региона.

