Тръмп иска да разшири офшорното сондиране на въглеводороди

Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив

Администрацията на Тръмп представи план за разрешаване на сондажи за нефт и газ върху милиони квадратни километри в крайбрежните води на САЩ, ход, който може да доведе до масово разширяване на добива на изкопаеми горива.

Този план потвърждава нарастващото разделение между Съединените щати, които бойкотират COP30 в Бразилия, и голяма част от останалия свят, която се опитва да ограничи последиците от изменението на климата.

Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив - който Тръмп нарича Американския залив - край бреговете на Калифорния и по северното крайбрежие на Аляска - в девствен район, който никога преди не е бил сондиран. Общо над 500 милиона хектара ще бъдат достъпни за нефтената и газовата индустрия, площ, еквивалентна на тази на Амазонка, пише БГНЕС.

С този план „ние гарантираме, че американската офшорна индустрия ще остане силна, че нашите работници ще останат заети и че нашата нация ще остане енергийно доминираща за десетилетия напред“, похвали се министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бургум, като същевременно обвини предишната администрация на Байдън, че е „забавила концесиите за офшорно добиване на нефт и газ“.

Дори при Джо Байдън, който си беше поставил амбициозни климатични цели за Съединените щати и беше въвел ограничения върху сондажите, производството на петрол в САЩ достигна исторически върхове. След завръщането си на власт, Доналд Тръмп редовно нарича изменението на климата „измама“. Той методично премахва екологичните политики на своя предшественик, оттегля се от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне и настоява, че иска да сондира за въглеводороди, когато пожелае.

Проектът вероятно ще се сблъска с опозиция, включително от страна на губернатора на Калифорния, демократ Гавин Нюсъм, който веднага го осъди като „глупав план на Тръмп“. „Този ​​безотговорен опит да продадем бреговата си линия на нейните донори на петрол е обречен на провал“, каза той в изявление, докато неговият щат отдавна забранява нови офшорни сондажи. „Ще използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да защитим бреговата си линия“, обеща той.

Туристическите щати, граничещи с Мексиканския залив, все още белязани от спомена за масивния нефтен разлив, причинен през 2010 г. от експлозията на нефтената платформа Deepwater Horizon, също вероятно ще възразят. Републиканският сенатор Рик Скот от Флорида например изрази несъгласието си с X.

