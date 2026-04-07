Италия разследва българи за незаконен внос на опасни отпадъци в страната

В схемата са участвали химици, лаборатории, превозвачи и други лица по веригата

Италия разследва петима български граждани за участие в схема за внос на опасни отпадъци в България. Според разследването италианска компания е подавала невярна информация при класифицирането на отпадъци, предназначени за България и Гърция, с цел да намали разходите и да увеличи печалбите си, предава БНТ.

По данни на италианския разследващ журналист Серджо Назаро страната ни в момента се е превърнала в ключова точка в трафика на отпадъци. Според него мрежите са добре организирани и включват хора с контакти на високо ниво, които улесняват придвижването на отпадъците.

Италианските власти твърдят, че от 2020 г. компанията е транспортирала към Източна Европа специални отпадъци, които не са били обработени по изискванията. В схемата са участвали химици, лаборатории, превозвачи и други лица по веригата, като отпадъците са били декларирани като „смесени пластмаси“, въпреки че съдържанието им е било различно.

Според Назаро незаконният трафик на отпадъци остава пренебрегван проблем, въпреки че е свързан с големи финансови интереси и сложни документални схеми. По думите му мафията използва изградени корупционни мрежи и маршрути, като България и Гърция често служат като транзитни точки по пътя към Африка и Азия. Там отпадъците или се рециклират частично, или просто се изхвърлят, което води до сериозни екологични щети.

Разследването обхваща общо 19 души, сред които заместник-кметът на Бриндизи и петима българи. По думите на журналиста страната ни е привлекателна за подобни дейности заради по-слабия контрол и проверки. Той допълва, че този тип незаконен бизнес привлича все повече участници от италианската мафия, тъй като носи високи печалби и е свързан с по-нисък риск в сравнение с други престъпления.

Доказването на подобни престъпни схеми е трудно, тъй като контролът често се ограничава до проверка на документи, без реална възможност за инспекция на съдържанието на товарите. Според Назаро тази система може да бъде използвана и за други видове контрабанда, а печалбите от незаконния трафик на отпадъци възлизат на милиони евро. Ролята на задържаните българи все още не е напълно изяснена, като до момента осем души са обвинени за участие в организирана престъпна група.