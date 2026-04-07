1 USD
1.1525 BGN
Петрол
111.01 $/барел
Bitcoin
$68,857.3
БГ Бизнес Новият държавен дълг надхвърли 1 млрд. евро

Новият държавен дълг надхвърли 1 млрд. евро

bTV Бизнес екип

Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18%

Новият държавен дълг, поет от началото на 2026 година, вече надхвърля 1 млрд. евро, след като вчера беше проведен успешен аукцион за емитиране на държавни ценни книжа за 150 млн. евро. По време на търга Министерството на финансите предложи за продажба 10-годишни лихвоносни съкровищни облигации от емисия № BG 20 400 26 218 с фиксиран годишен лихвен процент от 3,5%, става ясно от данни на Българската народна банка, предава БТА. 

 

До участие в аукциона са били допуснати поръчки с обща номинална стойност 163 205 000 евро, включително несъстезателни поръчки за 5 155 000 евро. Коефициентът на покритие е достигнал 1,09, а средната цена на одобрените поръчки е била 94,69 евро за 100 евро номинал.

Съгласно решението на Министерството на финансите са одобрени поръчки за общо 150 000 000 евро номинална стойност, от които 5 155 000 евро са несъстезателни. Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,18%. В аукциона са участвали осем първични дилъри на държавни ценни книжа, като от министерството посочват, че ще бъдат предложени допълнителни количества от същата емисия. Това е седмият аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар от началото на 2026 година.

Каква е глобата, ако не гласувам?

Така общият размер на новия дълг за годината достига 1,05 млрд. евро, показва справка в данните на Министерството на финансите. Съгласно Закона за публичните финанси, при удължителен бюджет правителството може да поема нов дълг с цел рефинансиране до размера на падежиращите задължения. През 2025 година Министерството на финансите е пласирало нов дълг чрез ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева), припомнят официалните данни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Измамени в Booking? Ето как да си върнете парите и да потърсите обезщетение
Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
