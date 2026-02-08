Италия добави 7 нови села към списъка си с „най-красивите“ – ето кои са те

Ако харесвате Италия, задължително трябва да ги посетите

Италия е място с невероятна красота, независимо дали става дума за павираните с плочки улици на Рим, скалистият бряг на Пулия или за малките селца, които спокойно се намират на върха на буйни хълмове.

От 2002 г. насам, неправителствената организация I Borghi più belli d’Italia (което в превод означава „Най-красивите села на Италия“) оценява и присъжда сертификати на такива, които „Пътеводител за Италия“ описва като „запазили своята архитектурна цялост, местни традиции и отличителен начин на живот в продължение на векове“.

Тринадесет села бяха добавени към списъка през 2025 г., а още седем бяха обявени за 2026 г. – пет постоянни допълнения, плюс две „гости“, места, получили признание за две години, но чието население надвишава лимита от 15 000 души.

И така, кои красиви италиански селца са получили официалния печат на признание?

Първото е Лимоне сул Гарда, анклав на западните брегове на езерото Гарда, който е най-известен със своите „лимонаи“. Това са традиционни лимонови оранжерии, които според Forbes са построени през XVII век, за да предпазят плодовете от зимните температури. Селото е било достъпно само с лодка до 1932 г., но оттогава е процъфтявало като летен курорт и лимони, портокали и грейпфрути все още се отглеждат в Лимоная дел Кастел.

Кастелветро ди Модена е мястото, където да отидете за сценична драма. Това е „кулинарното сърце на Емилия-Романя“, заобиколено от вълнообразни хълмове и лозя, които произвеждат Ламбруско Граспароса, и е закотвено от Торе дел'Оролоджио, средновековна часовникова кула, която гледа към централния площад Дама. Ако сте любител на балсамов оцет или пармезан реджано (кой не е?), добавете това място към списъка си с желания.

са Пиеве ди Теко в лигурската вътрешност; Чусано Мутри, град от бял варовик в регионалния парк Матесе и Ривело, който е кацнал високо над долината Ноче.

И не бива да забравяме и Борго ил Пиацо, което в продължение на векове е било важен център за производство на кашмир, разположен в Биела и Борго Векио ди Термоли, цитадела на хълм с разкошни гледки към Адриатическо море в Молизе (дом на едни от най-тесните улички в Италия).

