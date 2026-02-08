Италианският град, където животът е най-хубав през зимата

Градът е дом на десетки зимни фестивали

Февруари обикновено е спокоен месец за голяма част от Италия, но в Торино зимата е период на активен културен и кулинарен живот. Първата половина на февруари е посветена на карнавала, който между 1 и 15 февруари изпълва кварталите с улични паради, пазари и възстановки. Сред ключовите локации е антикварният пазар Balôn в Борго Дора, където карнавални маски, исторически персонажи и традиционната местна фигура Руснента съпътстват сергиите с винтидж предмети. Празненствата включват и големия карнавален панаир в парка „Пелерина“, а кулминацията е на 15 февруари с водно шествие по река По и церемония по закриването край Мураци.

Снимка: Getty Images / iStock

В средата на месеца Торино е домакин на CioccolaTò – ежегодния фестивал на шоколада, който превръща площад „Виторио Венето“ и околните културни пространства в център на дегустации, работилници и събития. Фестивалът подчертава вековните традиции на града в шоколадопроизводството и събира производители от Пиемонт, цяла Италия и чужбина. Посетителите могат да се запознаят и с историята на джандуята – емблематичната паста от лешници и шоколад – както и с Choco Tram, който свързва центъра с музея Choco-Story Torino, предава ВВС.

Зимните ритуали в Торино включват и класически напитки като bicerin – пластова комбинация от еспресо, горещ шоколад и сметана, чийто произход датира от XVIII век. Паралелно с това, към края на февруари на преден план излиза друга емблема на града – вермутът. Напитката, кодифицирана в Торино в края на XVIII век, е във фокуса на Salone del Vermouth и съпътстващия го Fuori Salone, които включват дегустации, майсторски класове и специални менюта в барове, ресторанти и музеи.

Любителите на виното могат да посетят и Salone del Vino – регионален панаир, представящ стотици производители от Пиемонт и предлагащ обзор на местните сортове, от Бароло и Барбареско до по-малко познати алпийски вина. Паралелно с това зимната кухня на Торино заема централно място с традиционни ястия като баня кауда, фондюта, фрито мисто, гран болито мисто и телешко брасато ал Бароло, често завършващи с десерта бунет.

За желаещите да допълнят престоя си с еднодневна екскурзия, близкият град Ивреа предлага един от най-необичайните карнавали в Северна Италия – Битката при портокалите. Провеждано в дните от Карнавалната неделя до Заговезни, събитието представлява символична възстановка на средновековно въстание и е сред най-разпознаваемите зимни традиции в региона.

