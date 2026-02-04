Колко струват билетите за Зимните олимпийски игри в Италия?

Цените варират според спорта, етапа на състезанието и избраната категория

Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 ще се проведат в периода от 6 до 22 февруари в няколко италиански града, сред които Милано, Кортина д’Ампецо и Верона. Билети за отделни състезателни сесии и за олимпийските церемонии се продават единствено чрез официалния сайт за билети. Закупените пропуски от сайтове на трети страни или от частни продавачи не гарантират достъп и могат да бъдат отказани при входа на съоръженията, тъй като други платформи нямат право да извършват продажби.

Снимка: Reuters

Пакетите за гостоприемство, които съчетават билети със специални допълнителни услуги, се предлагат ексклузивно от On Location – официалния партньор за гостоприемство на Международния олимпийски комитет. Закупуването на стандартни билети изисква предварителна регистрация. В първоначалния етап от продажбите достъпът до най-търсените събития се разпределяше чрез лотарийна система с 48-часов прозорец за покупка, а от пролетта на 2025 г. останалите билети се продават свободно на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Продажбите за Параолимпийските игри стартираха отделно, като цените са по-ниски от олимпийските.

Билетите са валидни за конкретни състезателни сесии, а не за целия ден. Повечето съоръжения предлагат няколко категории места – Категория A с най-добра видимост, Категория B със средно разположение, както и Категории C и D, които обикновено са в по-отдалечени или ъглови зони. За част от дисциплините се предлагат и билети без запазено място, които обикновено са на по-ниска цена.

Снимка: Reuters

Цените варират според спорта, етапа на състезанието и избраната категория. Сред по-достъпните дисциплини са кърлингът и биатлонът, докато алпийските ски, бързото пързаляне с кънки, ски свободният стил и сноубордът достигат по-високи стойности в зависимост от сесията. Фигурното пързаляне е сред най-скъпите спортове, особено за галаконцертите и финалните състезания, а хокеят на лед предлага най-широк ценови диапазон – от предварителни срещи до финалните двубои.

Билетите за церемониите по откриването и закриването се предлагат в няколко ценови категории. За местата от Категория A цената е 2026 евро, за Категория B – 1400 евро, за Категория C – 700 евро, а за Категория D (трето ниво) – 260 евро. Категориите отразяват разположението и видимостта, като най-високата осигурява най-близък изглед към сцената.

Всички билети ще бъдат издавани единствено в дигитален формат и достъпът до обектите ще се осъществява чрез официалното мобилно приложение Milano Cortina 2026. Един потребител може да закупи до 25 билета общо, с ограничения за церемонии и най-търсени събития.

