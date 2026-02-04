Колко струват билетите за Зимните олимпийски игри в Италия?

Цените варират според спорта, етапа на състезанието и избраната категория
Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 ще се проведат в периода от 6 до 22 февруари в няколко италиански града, сред които Милано, Кортина д’Ампецо и Верона. Билети за отделни състезателни сесии и за олимпийските церемонии се продават единствено чрез официалния сайт за билети. Закупените пропуски от сайтове на трети страни или от частни продавачи не гарантират достъп и могат да бъдат отказани при входа на съоръженията, тъй като други платформи нямат право да извършват продажби.
Пакетите за гостоприемство, които съчетават билети със специални допълнителни услуги, се предлагат ексклузивно от On Location – официалния партньор за гостоприемство на Международния олимпийски комитет. Закупуването на стандартни билети изисква предварителна регистрация. В първоначалния етап от продажбите достъпът до най-търсените събития се разпределяше чрез лотарийна система с 48-часов прозорец за покупка, а от пролетта на 2025 г. останалите билети се продават свободно на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Продажбите за Параолимпийските игри стартираха отделно, като цените са по-ниски от олимпийските.
Билетите са валидни за конкретни състезателни сесии, а не за целия ден. Повечето съоръжения предлагат няколко категории места – Категория A с най-добра видимост, Категория B със средно разположение, както и Категории C и D, които обикновено са в по-отдалечени или ъглови зони. За част от дисциплините се предлагат и билети без запазено място, които обикновено са на по-ниска цена.
Цените варират според спорта, етапа на състезанието и избраната категория. Сред по-достъпните дисциплини са кърлингът и биатлонът, докато алпийските ски, бързото пързаляне с кънки, ски свободният стил и сноубордът достигат по-високи стойности в зависимост от сесията. Фигурното пързаляне е сред най-скъпите спортове, особено за галаконцертите и финалните състезания, а хокеят на лед предлага най-широк ценови диапазон – от предварителни срещи до финалните двубои.
Билетите за церемониите по откриването и закриването се предлагат в няколко ценови категории. За местата от Категория A цената е 2026 евро, за Категория B – 1400 евро, за Категория C – 700 евро, а за Категория D (трето ниво) – 260 евро. Категориите отразяват разположението и видимостта, като най-високата осигурява най-близък изглед към сцената.
Всички билети ще бъдат издавани единствено в дигитален формат и достъпът до обектите ще се осъществява чрез официалното мобилно приложение Milano Cortina 2026. Един потребител може да закупи до 25 билета общо, с ограничения за церемонии и най-търсени събития.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN