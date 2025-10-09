Италиански ски курорт налага лимит на туристите тази година - ето кой

Новата политика цели да подобри преживяването на пистите и да повиши сигурността на скиорите

Един от популярните италиански ски курорти ще въведе ограничение за броя на скиорите през натоварените зимни месеци. Мадона ди Кампильо, разположен в италианските Доломити, ще стане първият курорт в страната, който ще наложи лимит на дневните пропуски. От тази зима ще се продават максимум 15 000 дневни карти онлайн, което представлява сериозно намаление в сравнение с миналогодишния пик от 23 000 продадени карти в рамките на един ден, съобщава Euronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Причината за тази мярка се корени в силната вълна от посетители през лятото, когато мнозина избраха планините пред горещите градове. Курортът заявява, че новата политика цели да подобри преживяването на пистите и да повиши сигурността на скиорите. Ограничението ще важи в най-натоварените периоди – от 28 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г., както и по време на традиционния карнавал в Италия между 15 и 22 февруари.

В допълнение, курортът планира въвеждането на така наречени „интелигентни ски карти“, които ще помагат за равномерното разпределение на трафика по пистите, с дължина от общо 150 км, като насочват скиорите далеч от най-претъпканите зони. Ограниченията обаче ще обхващат единствено онлайн закупените дневни карти за SkiArea. Притежателите на сезонни, многодневни и други видове карти, както и тези, скиорстващи в Пинцоло и Фолгарида-Марилева, няма да бъдат засегнати. Също така, пешеходците ще продължат да имат свободен достъп до лифтовете, предназначени за тях.

Снимка: iStock

Въпреки че курортът не използва изрично термина "свръхтуризъм" в своето съобщение, ясно личи стремеж към поставяне на качеството на преживяването пред количеството на посетителите. През последните години в региона, особено в близкия Южен Тирол, се наблюдава рязко увеличение на туристическия поток. През миналата година там бяха отчетени рекордни 37,1 милиона нощувки – ръст от 2,6% спрямо 2023 г. Популярността на определени маршрути, като пътеката към Сеседа, привлича хиляди хора дневно, особено след като кадри от върховете Одле станаха хит в социалните мрежи.

Заради множеството посетители и проблемите с боклука и недисциплинирано поведение, местните собственици на земи се принудиха да поставят турникет с такса от 5 евро в началото на пътеката, като изключиха жителите и децата от плащането. Въпреки че съоръжението бе временно премахнато от властите, то бе върнато след няколко дни заради липса на институционална подкрепа. Летните горещини също допринесоха за пренасочването на туристическия поток – плажовете останаха празни, докато алпийските райони като Доломитите преживяха неочакван наплив.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN