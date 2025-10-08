Това са уредите, които харчат най-много ток през зимата

Зимата е тук и с нея идват по-високите сметки за ток

Зимата е тук и с нея идват дългите вечери, студените сутрини и… по-високите сметки за ток. Всеки дом има няколко уреда, които постоянно работят и увеличават разходите за електроенергия, но не всички са еднакво „виновни“. Някои от тях работят почти непрекъснато, други консумират ток в пъти повече за един час работа, а някои комбинации дори могат да претоварят електрическата инсталация, пише Spectra Electrical.

Всички обичаме топлия душ, уютното легло с електрическо одеяло, горещата вечеря или чашата чай направо от електрическата кана. Но знаете ли кои от тези уреди наистина „изяждат“ тока ви най-бързо? И кои действия могат да ви спестят стотици левове в края на месеца?

Кои отоплителни уреди ни струват най-скъпо?

Не е изненадващо, че отоплението е водещото перо в сметката за ток през студените месеци. Независимо дали използвате преносима вентилаторна печка, маслен радиатор или климатик с обратен цикъл, тези уреди консумират значително количество електроенергия.

Преносимите вентилаторни печки изразходват около 2 000 вата на час, маслените радиатори между 1 500 и 2 400 вата на час, а климатичните системи с обратен цикъл – от 1 000 до 2 000 вата на час.

Дори електрическите одеяла и отопляемите завивки допринасят за разхода на ток. Едно стандартно електрическо одеяло използва около 60–100 вата на час, по-голямото електрическо одеяло – между 150 и 200 вата на час, а отопляемите завивки – 100 – 150 вата на час.

Особено през нощта или ранното утро, когато тези уреди работят с часове, сметките за електроенергия могат да нараснат драстично.

Как да намалим консумацията?

Първата и най-ефективна стъпка е да отоплявате само обитаваните помещения и да затваряте вратите. Така топлината ще се задържа по-дълго в стаята, в която се намирате, и няма да отива в празни помещения. Това е лесен начин да намалите разхода на ток, без да се лишавате от комфорт.

Следващата мярка е да проверите за течове и да подобрите изолацията на дома си. Уплътняването на прозорци и врати, както и допълнителната изолация на стени и тавани, могат значително да намалят загубата на топлина. Колкото по-малко топлина излиза навън, толкова по-малко енергия е необходима, за да поддържате комфортна температура.

Не на последно място, уверете се, че електрическото табло у дома може безопасно да поеме товара от няколко едновременно работещи отоплителни уреди. Претоварването на веригите е честа причина за изключване на предпазители и дори може да представлява риск за пожар през зимата. Редовната проверка и поддръжка на електроинсталацията гарантират безопасност и ефективност, особено когато използвате мощни уреди като вентилаторни печки или маслени радиатори.

