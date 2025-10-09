Един от най-красивите европейски острови е празен: Раздават къщи за 1 евро

Ето къде е този остров

Местното село стана известно като градът на къщите за едно евро, проект, стартиран през 2016 г. Според кмета около 100 000 души са изразили интерес към къщите за едно евро, но общината е успяла да настани само шепа нови жители.

Къде може да си купите къща за 1 евро?

На един от най-красивите острови в света има парадокс: докато плажовете гъмжат от туристи, местната общност постепенно изчезва. Населението на Сардиния се е свило до 1,57 милиона души и повечето от жителите сега са концентрирани в двата най-големи града.

По-малките села остават празни, борейки се с тихо изчезване. Основният проблем е, че хората не раждат деца. Със средно 1,18 деца на жена, Италия има една от най-ниските раждаемости в Европейския съюз. Сардиния има най-ниския процент в Италия, със средно само 0,91 деца на жена. Средно 2,1 деца са необходими, за да се поддържа стабилно население. Високата безработица на острова и по-добрите перспективи за работа другаде си вземат своето, прогонвайки младите хора от много села, пише Politico.

Въпреки стимулите, имигрантите все още заобикалят острова. Румъния, Сенегал, Мароко, Китай и Украйна са страните на произход на около половината от 52 000 чужденци, живеещи в Сардиния, което съставлява около 3,3% от населението на острова. Средната стойност за страната е 8,9%. През 2022 г. броят на чужденците, преместили се в Сардиния, не е компенсирал дори една четвърт от загубата на население през същата година. „Демографската зима“ на Италия, още по-изразена в Сардиния, наскоро принуди дясното правителство на Джорджо Мелони да допусне 500 000 чуждестранни работници в страната през следващите три години.

Но сривът на населението все още е очевиден в малки общности като Барадили. Преди повече от 30 години селото затвори малкото си начално училище, където всички 15 местни ученици на възраст от 6 до 10 години учеха заедно.

Предизвикателствата за поддържане на живота в общности като Барадили накараха правителството на Мелони да признае в Националния стратегически план за вътрешните работи, че в някои части на страната „не могат да се поставят цели за обръщане на тенденцията на обезлюдяване, но те не трябва да бъдат оставяни да се оправят сами“.

Документът предлага „целенасочен план за подпомагане на процеса на хроничен упадък и стареене“. Подобен език предизвика възмущение, дори сред 140 представители на Католическата църква, които осъдиха плана на правителството като „подкрепа за щастливата смърт на селото“. Но Камеда не е впечатлена. „Те само написаха черно на бяло това, което правителствата, не само това, правят от десетилетия“, каза тя. Барадили прави всичко възможно, за да оцелее. Той е въвел субсидия от 10 000 евро в допълнение към тези на регионално ниво.

