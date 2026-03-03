Италианска банка планира да даде над 16 млрд. евро на акционерите си

Италианската банка Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) обяви, че планира да разпредели над 16 млрд. евро на акционерите си до 2030 г., което представлява 100% от очакваната печалба за периода, предаде Ройтерс.

Финансовата институция си поставя цел за нетна годишна печалба от 3,7 млрд. евро до 2030 г. при прогнозирани 2,4 млрд. евро през 2025 г. Плановете са свързани със сливането с Mediobanca, което се очаква да бъде финализирано още тази година.

Сделката на стойност 16 млрд. евро, структурирана чрез комбинация от акции и парични средства, е най-голямата в последната вълна от банкови сливания и придобивания в Италия. Банката планира да придобие и оставащите 14% от капитала на Mediobanca чрез размяна на акции.

От ръководството очакват резултати в размер на около 700 млн. евро през втората половина на 2028 г., докато разходите по интеграцията се оценяват на приблизително 600 млн. евро.

Monte dei Paschi посочва, че разполага със стабилна капиталова позиция и предвижда към 2030 г. да поддържа коефициент на базов собствен капитал от първи ред (CET1) над 13%, като ще има около 3 млрд. евро излишен капитал за бъдещи сделки или допълнителни плащания към акционерите.

