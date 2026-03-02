В този български град ще бъде изграден нов модерен планетариум

Това ще е образователен и туристически център за деца, ученици и посетители

Община Русе получи официална покана да разработи изцяло своята иновативна концепция за развитие на туризма и устойчивата мобилност. Това следва след като съвместната идейна разработка с Община Кълъраш (Румъния) бе оценена сред най-добрите предложения по програма „Интеррег VI-A Румъния–България“.

Снимка: Getty Images / iStock

Предложението на Община Русе включва значителни подобрения в градската среда и туристическата инфраструктура, като акцентът е върху развитието на устойчив транспорт и създаването на нови атракции за жителите и гостите на града. Един от основните проекти е изграждането на близо 7-километрова велосипедна връзка, която ще свърже съществуващата градска мрежа с Лесопарк „Липник“, създавайки условия за активен начин на живот, спорт и отдих.

Проектът предвижда и изграждането на модерен планетариум в Парка на младежта, който ще се превърне в образователен и туристически център за деца, ученици и посетители. Освен това ще бъде маркиран ключов участък от европейския велосипедeн маршрут ЕвроВело 6, засилвайки връзката на Русе с трансевропейската мрежа за устойчив туризъм и транспорт.

Предстои Община Русе да подготви пълното проектно предложение, което трябва да бъде внесено до 30 юни. След окончателното одобрение на проекта ще започне реализацията на планираните дейности, които ще утвърдят Русе като привлекателен център за туризъм, образование и устойчиво градско развитие в трансграничния регион.

