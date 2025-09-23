ОИСР прогнозира глобален икономически растеж от 3,2%

Ръстът на световното производство е 2,9 на сто

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) повиши леко прогнозата си за глобалния икономически растеж за 2025 година до 3,2 на сто спрямо очаквания от 2,9 на сто, които бяха залегнали в юнската оценка, съобщи ДПА, позовавайки се на есенната прогноза на организацията. За 2026 г. прогнозата остава без промяна – ръст на световното производство от 2,9 на сто.

В доклада се отбелязва, че през първата половина на годината световната икономика е показала по-голяма устойчивост от очакваното, най-вече благодарение на развиващите се пазари. Организацията обаче предупреждава, че пълният ефект от увеличаването на митата, инициирано тази година от президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не е напълно усетен. От май насам митата на САЩ са се повишили за почти всички търговски партньори.

Икономистите на ОИСР отчитат признаци за отслабване на пазарите на труда в редица държави, включително нарастваща безработица и намаляване на броя на свободните работни места спрямо броя на безработните.

По отношение на еврозоната в настоящата оценка ОСИР залага на растеж от 1,2 на сто тази година или с 0,2 процентни пункта над юнските очаквания, след като през 2024 г. записа повишение на БВП от 0,8 на сто. За 2026 г. Организацията сега очаква еврозоната да регистрира ръст на икономиката от 1 на сто или с 0,2 процентни пункта под допусканията ,направени в предходния доклад.

Германия продължава да изостава сред икономиките от групата, като прогнозата за растеж през 2025 г. е намалена с 0,1 процентен пункт до 0,3 на сто, след като през миналата година отчете спад от 0,5 на сто. Очаква се през следващата година германската икономика да ускори темпа си и да нарасне с 1,1 на сто. В доклада се посочва, че през последните месеци Германия е отчела спад в промишленото производство, подобно на Южна Корея и Бразилия.

ОИСР предупреждава, че перспективите за световния растеж са свързани със значителни рискове. Сред тях са търговските конфликти, възможността за връщане на инфлационния натиск и нестабилните оценки на криптоактивите, които според организацията представляват риск за финансовата стабилност заради връзките им с традиционната финансова система.

В положителен план организацията посочва, че премахването на търговските бариери или по-бързото развитие и внедряване на технологии за изкуствен интелект биха могли да подобрят перспективите за растеж.

Прогнозите за САЩ са ревизирани нагоре – очаква се ръст от 1,8 на сто през 2025 г. спрямо 1,6 на сто в юнската оценка. Това представлява значително намаляване на темпото от 2,8 на сто, с което БВП на най-голямата икономика в света нарасна през 2024 г. За 2026 г. организацията прогнозира допълнително забавяне на растежа до 1,5 на сто.

За Китай ОИСР прогнозира икономически ръст от 4,9 на сто, след като през 2024 втората по големина икономика в света отчете повишение на БВП с 5 на сто. Корекцията спрямо юнската оценка е положителна с 0,2 проецнтни пункта. За 2026 г. се очаква икономиката да нарасне с 4,6 на сто.

ОИСР прогнозира инфлацията в страните от Г-20 да достигне 3,4 на сто през 2025 г., което е понижение спрямо юнската прогноза от 3,6 на сто. Очакванията за САЩ са ревизирани в посока надолу – от 3,2 на сто до 2,7 на сто за 2025 г.

Като два основни риска за световната икономика докладът посочва възможността за допълнително повишаване на митата и за връщане на инфлационния натиск, както и нарастващите опасения за публичните финанси и риска от преоценка на финансовите пазари.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN