
БГ Бизнес Цената на пшеницата се понижава - какви са причините?

Цената на пшеницата се понижава - какви са причините?

bTV Бизнес екип

Фючърсите на пшеницата с доставка през май в Чикаго се понижиха с 1,4% до 5,4075 долара за бушел

Цената на пшеницата достигна най-ниското си ниво от почти седмица, тъй като търговците оценяват перспективата за по-сухо и по-топло време в основните райони за отглеждане на културата в САЩ след застудяване. Това е комбинация от климатични фактори, която засилва очакванията за предлагането, предаде Блумбърг, цитира БТА. 

Слабият търговски обем след отварянето на борсата в Чикаго след дългия уикенд и затварянето на голяма част от азиатските пазари за празнуването на Лунната Нова година също оказаха натиск върху цените. По-широкият пазар на зърнени и маслодайни култури също отчете лек спад. Фючърсите на пшеницата с доставка през май в Чикаго се понижиха с 1,4% до 5,4075 долара за бушел (около 27 кг.). Цените на царевицата и соята също отбелязаха спад през търговската сесия.

Голям търговец на зърно в България е пред фалит

Центърът за климатични прогнози на САЩ (Climate Prediction Center – CPC) прогнозира по-сухо и по-топло време в голяма част от американските равнини и южните щати през следващата седмица. В някои райони на Тексас и Оклахома се очакват температури над средните, което допълнително засилва негативните сигнали, свързани с глобалното пренасищане на пазара с пшеница.

Анализатори от „Аргъс“ (Argus) посочват, че „с оглед на факта, че повечето азиатски пазари ще останат затворени през следващите дни, американските износители сега очакват конкретни поръчки, които да потвърдят перспективата за нов поток от сделки“. 

