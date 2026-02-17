BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1855 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$68,352.3
Последвайте ни
1 USD
1.1855 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$68,352.3
Свят Европейската комисия разследва Shein

Европейската комисия разследва Shein

Свят
 

Причината е нарушаване на законодателството на ЕС

Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу китайската марка за "бърза" мода "Шейн" (Shein) по съмнения за нарушения на законодателството на ЕС за цифровите услуги. Комисията уточнява, че дружеството използва пристрастяващ дизайн на системата за препоръки при пазаруване онлайн, не осигурява прозрачност на тези препоръки и продава незаконни стоки, включително материали за сексуално насилие над деца.

Френски съд отхвърли искането на правителството за спиране на платформата Shein

Започването на на официално производство дава правомощия на ЕК да предприеме допълнителни стъпки, включително да наложи временни мерки или да вземе решение за несъответствие с изискванията на европейското законодателство, се пояснява в съобщението. Правото на ЕС не поставя срокове за прекратяване на проверката. Продължителността на разследването зависи от сложността на случая, степента на сътрудничество между комисията и проверяваното дружество, упражняването на правото на защита, се допълва в текста, съобщава БТА.

ЕК е решила да започне разследването след получените отговори по предварителни въпроси, зададени на Shein, както и на основата на допълнителна информация. Първоначалната проверка срещу дружеството бе предприета през юни 2024 г., а през февруари и ноември миналата година комисията е поискала повече информация за защитата на потребителите и непълнолетните, се посочва в съобщението.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата