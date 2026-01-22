Инвеститорите от Уолстрийт казаха как използват изкуствения интелект

Достатъчно напреднал ли е изкуственият интелект, за да замени работата във финансовия сектор?

Въпреки притесненията, че изкуственият интелект може да засегне офис служителите и професиите във финансовата сфера, технологията все още не е достатъчно напреднала, за да замени реалната работа. Инвеститорите от Уолстрийт обаче признават, че тя вече намира своето място.

„Едно е да използваш изкуствен интелект, за да се обучаваш, съвсем друго е да разчиташ на чатбот, когато управляваш парите на клиенти“, казва Мауриц Пот, основател на Tema ETFs.

Според други проблемът е, че изкуственият интелект понякога дава грешна или измислена информация — нещо недопустимо, когато трябва да се работи с точни данни и числа.

„Не използваш AI за сложни анализи“, казва Дейвид Трейнър от New Constructs. „По-лесно е сам да провериш информацията, отколкото по-късно да разбереш, че системата е сгрешила“.

Въпреки резервите, много хора във финансовия сектор вече използват AI, най-вече за да си спестят време.

Ланс Робъртс, инвестиционен директор в RIA Advisors — компания, която управлява около 2 млрд. долара — разказва, че екипът му е създал 14 различни AI модела, които имитират начина на мислене на известни инвеститори като Уорън Бъфет, Бенджамин Греъм и Стенли Дръкенмилър. Те се използват за сравнение на различни гледни точки, а не за вземане на решения.

Роб Арнот от Research Affiliates използва чатботове, за да обобщава книги и анализи, вместо екипът му да ги чете изцяло. Така основната информация стига до хората по-бързо, пише Euronews.

Най-честото приложение на изкуствения интелект остава в административната работа. Според Сет Кларман от Baupost Group AI в момента е просто „способен асистент“, който върши задачи, преди възлагани на по-млади служители.

Финансовият консултант Дейвид Елдър използва чатботове за подготовка на презентации, като превръща разговори с експерти в готови материали. За Чейс Дойен от London Stock Exchange Group пък AI е удобен инструмент за планиране и подреждане на бележки.

