Най-голямата частна индийска компания ще инвестира в новата рафинерия на Тръмп

Това е първата рафинерия от години

Доналд Тръмп обяви нов план за изграждане на нова петролна рафинерия на южната граница на страната. Проектът ще бъде реализиран с подкрепата на индийския енергиен гигант Reliance Industries – компанията, която управлява най-големия рафинерен комплекс в света, пише Reuters.

Съобщението идва в чувствителен политически и икономически момент. Цените на бензина в САЩ се покачват рязко след избухването на война между САЩ и Израел срещу Иран, а републиканци и демократи се подготвят за междинни избори, които ще определят кой ще контролира Конгреса през последните две години от президентския мандат на Тръмп.

Къде ще бъде построена рафинерията?

Снимка: iStock

Новата рафинерия е планирана за пристанището на Port of Brownsville, близо до границата с Мексико. Проектът предвижда капацитет от около 168 000 барела петрол на ден. Строителството е планирано за второто тримесечие на годината, разработчик ще бъде стартъп компанията America First Refining.

Според компанията проектът може да помогне за намаляване на търговския дефицит на САЩ с Индия, който се оценява на около 300 милиарда долара. В публикация в платформата Truth Social Тръмп благодари на индийските партньори:

„Благодарим на нашите партньори в Индия и на най-голямата им частна енергийна компания, Reliance, за тази огромна инвестиция.“

Първата нова рафинерия от десетилетия

Снимка: iStock

Председателят на America First Refining Джон У. Калс заяви, че това ще бъде първата нова рафинерия в САЩ от около половин век, проектирана специално за обработка на американски шистов петрол.

Много съществуващи рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив са били преоборудвани през последните десетилетия да работят с по-тежък и по-евтин суров петрол, който съдържа повече сяра. Новият завод ще бъде оптимизиран за лек и „сладък“ шистов петрол, добиван чрез фракинг в САЩ.

Инвестицията и ролята на Reliance

Снимка: Reuters

Според America First Refining проектът е получил „9-цифрена инвестиция“ при „10-цифрена оценка“ на компанията. Президентът Тръмп посочи, че инвеститорът е именно Reliance Industries, която е най-голямата частна компания в Индия.

Компанията е подписала 20-годишен договор за изкупуване на продукцията от бъдещата рафинерия. Това означава, че Reliance ще купува горивата и други продукти, произведени в нея.

Скептицизъм от анализатори

Някои експерти поставят под въпрос необходимостта от нова рафинерия на крайбрежието на Мексиканския залив, където вече се намират осем от десетте най-големи рафинерии в САЩ.

Анализаторът Джон Ауърс от Refined Fuels Analytics коментира, че първоначалните съобщения на администрацията съдържат „много хипербола“.

Според енергийния анализатор Том Клоза от Kloza Advisors проектът вероятно е насочен към износ на горива, а не толкова към вътрешния пазар. Причината е, че в района на Браунсвил няма силно местно търсене и ограничени тръбопроводни връзки към други части на страната.

Геополитика и цени на горивата

Междувременно правителството на САЩ планира да освободи 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв, за да ограничи скока на цените на горивата, предизвикан от конфликта с Иран.

Reliance Industries управлява гигантския рафинерен комплекс в Jamnagar Refinery Complex, който има капацитет от около 1,4 милиона барела на ден – най-големият в света. Компанията отчита приходи от около 125 милиарда долара годишно и има бизнеси в търговията на дребно, новата енергия, дигиталните услуги, медиите и развлеченията.

Затваряне на рафинерии и високи разходи

Интересно е, че проектът се появява на фона на обратна тенденция. От края на 2025 г. две рафинерии в Калифорния с общ капацитет 284 000 барела на ден са затворени, като компаниите посочват строгите регулации върху изкопаемите горива.

Изграждането на нови рафинерии също става все по-скъпо. Средната цена през последното десетилетие е около 40 000 долара за барел капацитет, което означава приблизително 6,7 милиарда долара за рафинерия с капацитет 168 000 барела на ден.

Общият рафинерен капацитет на САЩ е около 18,4 милиона барела на ден към края на 2024 г., според американската Администрация за енергийна информация.

