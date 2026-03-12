Най-голямата частна индийска компания ще инвестира в новата рафинерия на Тръмп

Това е първата рафинерия от години
Доналд Тръмп обяви нов план за изграждане на нова петролна рафинерия на южната граница на страната. Проектът ще бъде реализиран с подкрепата на индийския енергиен гигант Reliance Industries – компанията, която управлява най-големия рафинерен комплекс в света, пише Reuters.
Съобщението идва в чувствителен политически и икономически момент. Цените на бензина в САЩ се покачват рязко след избухването на война между САЩ и Израел срещу Иран, а републиканци и демократи се подготвят за междинни избори, които ще определят кой ще контролира Конгреса през последните две години от президентския мандат на Тръмп.
Къде ще бъде построена рафинерията?
Новата рафинерия е планирана за пристанището на Port of Brownsville, близо до границата с Мексико. Проектът предвижда капацитет от около 168 000 барела петрол на ден. Строителството е планирано за второто тримесечие на годината, разработчик ще бъде стартъп компанията America First Refining.
Според компанията проектът може да помогне за намаляване на търговския дефицит на САЩ с Индия, който се оценява на около 300 милиарда долара. В публикация в платформата Truth Social Тръмп благодари на индийските партньори:
„Благодарим на нашите партньори в Индия и на най-голямата им частна енергийна компания, Reliance, за тази огромна инвестиция.“
Първата нова рафинерия от десетилетия
Председателят на America First Refining Джон У. Калс заяви, че това ще бъде първата нова рафинерия в САЩ от около половин век, проектирана специално за обработка на американски шистов петрол.
Много съществуващи рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив са били преоборудвани през последните десетилетия да работят с по-тежък и по-евтин суров петрол, който съдържа повече сяра. Новият завод ще бъде оптимизиран за лек и „сладък“ шистов петрол, добиван чрез фракинг в САЩ.
Инвестицията и ролята на Reliance
Според America First Refining проектът е получил „9-цифрена инвестиция“ при „10-цифрена оценка“ на компанията. Президентът Тръмп посочи, че инвеститорът е именно Reliance Industries, която е най-голямата частна компания в Индия.
Компанията е подписала 20-годишен договор за изкупуване на продукцията от бъдещата рафинерия. Това означава, че Reliance ще купува горивата и други продукти, произведени в нея.
Скептицизъм от анализатори
Някои експерти поставят под въпрос необходимостта от нова рафинерия на крайбрежието на Мексиканския залив, където вече се намират осем от десетте най-големи рафинерии в САЩ.
Анализаторът Джон Ауърс от Refined Fuels Analytics коментира, че първоначалните съобщения на администрацията съдържат „много хипербола“.
Според енергийния анализатор Том Клоза от Kloza Advisors проектът вероятно е насочен към износ на горива, а не толкова към вътрешния пазар. Причината е, че в района на Браунсвил няма силно местно търсене и ограничени тръбопроводни връзки към други части на страната.
Геополитика и цени на горивата
Междувременно правителството на САЩ планира да освободи 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв, за да ограничи скока на цените на горивата, предизвикан от конфликта с Иран.
Reliance Industries управлява гигантския рафинерен комплекс в Jamnagar Refinery Complex, който има капацитет от около 1,4 милиона барела на ден – най-големият в света. Компанията отчита приходи от около 125 милиарда долара годишно и има бизнеси в търговията на дребно, новата енергия, дигиталните услуги, медиите и развлеченията.
Затваряне на рафинерии и високи разходи
Интересно е, че проектът се появява на фона на обратна тенденция. От края на 2025 г. две рафинерии в Калифорния с общ капацитет 284 000 барела на ден са затворени, като компаниите посочват строгите регулации върху изкопаемите горива.
Изграждането на нови рафинерии също става все по-скъпо. Средната цена през последното десетилетие е около 40 000 долара за барел капацитет, което означава приблизително 6,7 милиарда долара за рафинерия с капацитет 168 000 барела на ден.
Общият рафинерен капацитет на САЩ е около 18,4 милиона барела на ден към края на 2024 г., според американската Администрация за енергийна информация.
