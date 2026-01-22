80-о място по военен бюджет: Може ли България да поддържа боеспособна армия?

С какви ресурси разполага нашата армия според Global Firepower

България заема средни позиции в глобалните икономически и военни класации – 62-о място. Това показват последните налични данни от международни анализи и годишния преглед на Global Firepower за 2025 г.

Икономически показатели: стабилност, но без мащаб

Снимка: bTV

По паритет на покупателната способност (PPP) България се нарежда на 74-то място в света с обем от 214,1 млрд. щатски долара. Това поставя страната в долната половина на глобалната класация, като отразява ограничен мащаб на икономиката спрямо големите регионални и световни играчи.

В същото време валутните резерви и златото са сравнително по-силна страна – 46-то място в света с 46,3 млрд. долара, което дава известен буфер за финансова стабилност.

Външният дълг възлиза на 27,1 млрд. долара, което поставя България на 66-то място, ниво, което не се счита за критично в международен план.

Ограничен бюджет и умерен капацитет

Бюджетът за отбрана е сред по-скромните – 1,37 млрд. долара, което отрежда на страната 80-то място в света. Това директно влияе върху поддръжката, модернизацията и бойната готовност на въоръжените сили.

В годишната класация на Global Firepower България е поставена на 62-ро място от 145 държави, с Power Index 1,2563 – показател, който отразява балансирана, но ограничена военна мощ.

Човешки ресурс

Снимка: bg.wikipedia.org

Уточняваме, че тези данни са цитирани от годишния анализ на Global Firepower за 2025 г., а не са официални данни взети от Министерството на отбраната.

По общ брой наличен военен персонал България е на 100-то място с 3,19 млн. души, което представлява около 47% от населението.

Годните за военна служба са 2,61 млн. души (97-мо място, 38,5%).

Реалният капацитет обаче се определя от активните военнослужещи, които са около 37 000 души, или едва 0,5% от населението – показател, характерен за професионална, но малобройна армия.

Военновъздушни сили

Снимка: bg.wikipedia.org

Българските ВВС разполагат с:

65 самолета, от които около 42% са в оперативна готовност

27 хеликоптера, с готовност на 18

4 щурмови хеликоптера, от които 3 са в готовност

Танкерен флот - липсва

Сухопътни сили

Снимка: bg.wikipedia.org

Сухопътният компонент включва:

90 танка, от които 59 в готовност

4 911 военни превозни средства, с 3 194 готови за използване

48 самоходни артилерийски системи, от които 31 в готовност

Военноморски сили

Военноморските сили разполагат с общо 36 активни единици, но без ключови стратегически платформи:

Самолетоносачи -няма

Хеликоптероносачи - няма

Подводници - няма

Патрулни кораби - няма

Фрегати - 4

Корвети - 3

Това определя флота като по-скоро крайбрежен и отбранителен, отколкото със способности за проекция на сила.

Данните показват, че България разполага с умерен икономически потенциал и ограничена, но функционална военна сила, ориентирана основно към отбрана и участие в съюзнически формати. Страната не може да разчита на самостоятелна военна мощ в глобален мащаб, но заема стабилна ниша като регионален и съюзен партньор в рамките на НАТО.

