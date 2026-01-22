Европейска държава стана най-големия производител на коли в света

Тя произвежда почти един милион автомобила годишно – повече на човек от която и да е друга държава в света

Словакия се превърна в световен лидер по производство на автомобили на глава от населението, благодарение на мащабни чуждестранни инвестиции и конкурентни условия. В огромния завод на Kia край Жилина, стотици роботизирани системи заваряват стоманените каросерии, след което работници ги превръщат в готови автомобили. В предприятието работят около 690 души по автоматизираните процеси, а всяка минута от поточната линия излиза по един автомобил. Заводът е европейската производствена база на Kia и може да произвежда до 350 000 автомобила годишно, като инвестицията в него възлиза на 2,5 милиарда евро.

Освен Kia, в Словакия произвеждат автомобили и Volkswagen, Stellantis и Jaguar Land Rover, а Volvo планира да открие завод за електромобили през 2027 г. Страната с население от едва 5,4 милиона души произвежда почти един милион автомобила годишно – повече на човек от която и да е друга държава в света. Заводът на Kia в Жилина е основният европейски производствен център на компанията и осигурява работа на около 3700 души, почти всички словаци, като корейското присъствие се свежда до малка група висши мениджъри, предава ВВС.

Пътят на Словакия към този успех започва след 1989 г., когато Кадифената революция слага край на комунистическото управление. През 1991 г. Volkswagen започва да инвестира в Skoda, а след разделянето на Чехословакия през 1993 г. и други международни производители насочват вниманието си към Словакия и Чехия. Според автомобилния експерт Петер Прокоп в онзи период разходите за труд в Словакия са били около 20% от тези в Германия, а и днес остават приблизително 60% от западноевропейските, при съчетание с висока производителност.

Централното географско положение на Словакия също играе ключова роля. Страната е добре свързана с основните европейски пазари, като най-големият пазар за автомобилите, произведени в Жилина, е Великобритания, където Kia е четвъртата най-продавана марка. Следват Испания, Италия и Германия. Високият дял на нисковъглеродна енергия – от водноелектрически и ядрени източници – както и нарастващото използване на възобновяеми енергии, допринасят електромобилите, произведени в страната, да отговарят на условията за различни държавни стимули.

Допълнително предимство е развитата мрежа от около 360 доставчици за автомобилната индустрия, която според ръководството на Kia е от решаващо значение. Макар компанията да не разкрива всички детайли за държавната подкрепа, тя е получила данъчен кредит от 29 милиона евро за трансформация на производствените линии за електрически автомобили, при инвестиция от 108 милиона евро. Словашкото правителство оправдава тези стимули с огромните ползи – рязък спад на безработицата и значителен икономически подем в региона на Жилина, където над 20 000 души са пряко заети в Kia и свързани с нея компании.

