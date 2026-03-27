Инвестиционен бум: Албания чупи рекорди с €1.64 млрд. чужди вложения

Най-много чужденците влагат в имоти

Чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в Албания продължават възходящата си динамика за пета поредна година, достигайки рекордно ниво от 1.64 млрд. евро през 2025 г. Това показват последните данни на Bank of Albania, които подчертават стабилния интерес на международните инвеститори към страната.

На годишна база ЧПИ отбелязват ръст от 3.5% спрямо 2024 г., като основният двигател на увеличението са новите инвестиции. Те възлизат на 798 млн. евро, което представлява значително нарастване от 13.5% в сравнение с предходната година. Паралелно с това реинвестираната печалба достига 837 млн. евро, затвърждавайки ролята си като ключов компонент в структурата на инвестициите, пише Euronews Albania.

Данните показват, че реинвестираните печалби формират над 51% от общия обем на ЧПИ, което е индикатор за засилено доверие от страна на вече установените чуждестранни компании в икономическата среда на Албания. Тази тенденция често се възприема като по-устойчив сигнал за инвестиционен климат в сравнение с еднократните нови вложения.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. входящите потоци от чуждестранни инвестиции възлизат на 427 млн. евро, като секторното разпределение разкрива ясно изразена концентрация в няколко ключови индустрии. Най-голям дял заема секторът на недвижимите имоти с 37% от общия обем, което отразява продължаващия интерес към развитието на туристическа и жилищна инфраструктура.

Финансовото посредничество също заема значима позиция с 17%, следвано от енергийния сектор (9%) и въглеводородите (6%). Транспортният сектор допринася с 5% от общите инвестиционни потоци, което подсказва постепенна модернизация на логистичната и инфраструктурната база на страната.

Като цяло, устойчивият ръст на чуждестранните инвестиции в Албания подчертава подобряващата се бизнес среда и нарастващата интеграция на страната в регионалната и европейската икономика. Въпреки това, концентрацията на инвестиции в определени сектори поставя въпроса за необходимостта от по-голяма диверсификация, която да гарантира дългосрочна икономическа устойчивост.

