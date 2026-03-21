Това село на Балканите се нарича „Швейцария за бедните“

Разположено в сърцето на Албанските Алпи, село Тет (или Тети) очарова със своите планински пейзажи, кристално чисти реки и гледки, напомнящи за най-красивите части на Швейцария, пише N1.

В света на пътуванията е все по-трудно да се намерят места, които са едновременно зрелищни, автентични и все пак сравнително достъпни. Популярните европейски планински дестинации станаха скъпи и претъпкани с туристи през последните години, така че много пътешественици все по-често търсят скрити пейзажи, които предлагат подобна красота, но без високите цени и тълпите.

Именно затова все повече погледи се насочват към Албания, страна, която преживява туристически бум през последните години, но все още крие гледки, които рядко се виждат другаде в Европа.

Туристическа сензация

През последните години селото се превърна в истинска малка туристическа сензация. Заобиколено от драматичните върхове на „Проклятието“, могъща планинска верига, често наричана Албанските Алпи, разположено в дълбока зелена долина с кристално чиста река, течаща през нея, Тет на пръв поглед изглежда като сцена от картичка.

Именно заради тези зрелищни пейзажи и усещането за недокосната природа много пътешественици го наричат ​​„Швейцария за бедните“. Прякорът може да звучи необичайно, но зад него се крие много просто обяснение. Пейзажи, напомнящи за най-красивите части на швейцарските планини, идват тук в пакет с изключително достъпни цени и почти недокосната природа.

Преди беше достъпно само пеша

Тет е бил почти напълно изолиран от останалия свят в продължение на десетилетия. В миналото до селото е можело да се стигне само пеша или по трудни планински пътища, а асфалтиран път е построен едва наскоро. Именно тази изолация е запазила автентичността на този район. Днес пътешествениците, които пристигат тук, се чувстват сякаш са стъпили в стара Европа, където животът все още тече по-бавно и където природата определя ритъма на ежедневието.

Пейзажът около селото е наистина впечатляващ. Стръмни планински скали се извисяват над долината, планинските върхове често са обвити в облаци, а тревистите поляни са покрити с диви цветя през пролетта и лятото. Река Тет със своите бистри, почти нереални сини тонове допълнително подчертава драматичния пейзаж. Много посетители твърдят, че снимките не могат да предадат истинското усещане от престоя в този пейзаж.

Синьо око, мощен водопад и древни каменни сгради

Една от най-големите забележителности в околностите на селото е известният планински извор Сири и Калтер, т.е. Синьото око. До него се стига пеша през гората и покрай реката, а гледката, която посреща посетителите в края на пътя, често ги оставя безмълвни. Водата е толкова прозрачна и наситено синя, че изглежда почти нереална. В допълнение към този природен феномен, наблизо се намира водопадът Грунас, впечатляваща каменна кула от времето на традиционния албански закон Канун, и малка каменна църква, превърнала се в символ на селото.

Тет е особено популярен сред любителите на планинарството и приключенския туризъм. Един от най-известните туристически маршрути в Европа свързва Тет и долината Валбона. Пътуването през планинския проход отнема няколко часа и мнозина го смятат за един от най-красивите еднодневни преходи на континента. Пътеката предлага панорамни гледки към върхове, гъсти гори, планински поляни и долини, които изглеждат почти нереални.

Настаняване за 40 евро

Добрата новина за пътуващите, които искат да разгледат този зрелищен планински регион, е, че настаняването в село Тет все още е сред най-достъпните в Европа. В популярни платформи като Booking е възможно да се намери нощувка в семейни къщи за около 40 евро на вечер, в зависимост от датата и вида стая.

Обикновено става въпрос за семпло, но комфортно настаняване в традиционни къщи, заобиколени от планини и зеленина, където гостите често получават домашно приготвена закуска в допълнение към нощувката.

