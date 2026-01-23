Четирима могат да ядат тук за 30 евро: Коя е най-евтината лятна дестинация в Европа

Кои са най-достъпните дестинации

Въпреки че нарастващите разходи тревожат много туристи и им пречат да завършат резервациите си, експертите казват, че атрактивните пътувания в чужбина могат да бъдат много по-евтини, отколкото изглеждат на пръв поглед.

Според анализа на Skyscanner, можете да пътувате до десетте най-достъпни дестинации тази година за по-малко от 110 евро в двете посоки, а абсолютният лидер по отношение на достъпните оферти е Албания.

Албания е най-удобната дестинация

Албания зае първото място в този списък, а Тирана се откроява не само с евтините си цени на самолетните билети, но и с ниските си разходи за живот. А именно, нощувките в тризвездни хотели започват от 38 евро. Милано се класира на второ място, докато третото място отиде при Лондон, чиято средна цена на пътуване е 79 евро, пише Kurir.rs.

Тази година носи много разнообразен списък с дестинации. В допълнение към южните курорти, списъкът включва и по-студени, но също толкова привлекателни дестинации като Хелзинки. За търсещите слънце добри варианти са Пафос в Кипър и Атина в Гърция. Освен това, популярни европейски метрополии като Прага, Рим, Париж и Малта (Валета) все още предлагат конкурентни цени.

Най-евтините дестинации

Въпреки че цената на пътуването може да е причина за безпокойство, има редица достъпни опции, които ви позволяват да пътувате без голяма финансова тежест. Независимо дали искате да се насладите на слънцето, да разгледате исторически европейски градове или да преживеете нещо ново, има от какво да избирате, а с цените, често по-ниски от очакваното, пътуването може да бъде значително по-достъпно.

