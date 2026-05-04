Служебното правителство ще отпусне допълнителни 200 000 евро за „Giro d’Italia“

Giro d’Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света с над вековна история

Служебното правителство внесе промени в Решение № 166 на Министерския съвет от 2026 г., с което се одобрява финансиране за същата година за дейности, свързани с провеждането на територията на България през май 2026 г. на Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza, съобщиха от пресслужбата на кабинета, предава БТА.

С актуализацията се отпускат допълнително 200 000 евро, предназначени за нуждите на домакинството на събитието, като средствата ще бъдат използвани за реализиране на по-интензивни и по-ефективни рекламни кампании както на национално, така и на международно ниво.

Снимка: iStock

В прессъобщението се подчертава, че Giro d’Italia е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света с над вековна история. Провеждането му съчетава спорт, култура и туризъм и има дългосрочен положителен ефект върху страните домакини.

Giro d’Italia тази година

От 8 до 10 май, по време на провеждането на колоездачната обиколка Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza, поетапно ще бъде ограничавано движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Промяната ще обхване отсечки от първокласни, второкласни и третокласни пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска, като ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на съответните етапи от състезанието.

Сектор „Пътна полиция“ ще осигурява безопасното преминаване на колоездачите, а движението ще бъде възстановявано постепенно след преминаване на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от органите на МВР. АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и безопасна дистанция, както и да избягват рискови изпреварвания по време на състезанието.

Състезанието започва на 8 май в 14 ч. в Несебър и преминава през ключови пътни участъци в Бургаска област, включително Бургас, Поморие и Созопол, като финалът е предвиден около 17 ч. на бул. „Демокрация“. На 9 май маршрутът обхваща трасета през Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново, а финалът ще бъде в центъра на Велико Търново. На 10 май третият етап преминава през Пловдив, Пазарджик и Софийска област, като финалът е пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ в София.