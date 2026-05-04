Българска компания поема електрификацията на лодка за клуба на крал Чарлз III

bTV Бизнес екип

Целта е лодката да премине към изцяло електрическо задвижване с нулеви емисии

Българската компания "Helios Marine", специализирана в проектиране и производство на електрически яхти и морски технологии, ще участва в електрифицирането на клубната лодка на Роял Яхт Скуадрон – яхт клуб под патронажа на крал Чарлз III, основан през 1826 година. Това съобщиха от компанията, предава БТА.

Проектът предвижда интеграция на батерийна система, разработена от „Helios Marine“, както и на системата „Helios Marine Link“, която представлява модул за управление, мониторинг и оптимизация на енергийните процеси на борда в реално време. Целта е лодката да премине към изцяло електрическо задвижване с нулеви емисии, като същевременно запази своята функционална роля в ежедневната дейност на клуба.

Техническата реализация на проекта се ръководи от инж. Деница Велева, специалист в българската компания и възпитаник на Солент Юнивърсити. Тя отговаря за координацията на инженерните решения и внедряването на електрическите системи на борда.

Снимка: https://heliosmarine.io/

От клуба подчертават, че сътрудничеството с „Хелиос Марин“ отразява посоката на развитие на съвременната морска индустрия. Според Брус Хубър, рийр комодор по ветроходство към Роял Яхт Скуадрон, електрическото задвижване вече не е експеримент, а реална технология, която допринася за по-чиста експлоатация, особено в пристанищни и крайбрежни зони.

Нов фериботен маршрут ще свързва Гърция и Турция

Клубът е базиран в Каус, Великобритания, и проектът се възприема като част от по-широката тенденция за устойчиво развитие в морския транспорт и яхтената индустрия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

