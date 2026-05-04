Страната, където богатите европейци купуват най-много имоти

В коя европейска столица цените на луксозните имоти падат?

Цените на жилищата в цяла Европа се покачват. Луксозните жилища също не са изключение като данни от Доклада за богатството на Knight Frank за 2026 г., цитирано от Euronews, показват, че в над половината от близо 50 европейски града годишният ръст на първокласните имоти надхвърля 3%.

И така, кои градове са движещи сили на скока в цените на луксозните имоти в цяла Европа?

Какво е „първокласен“ (prime) имот?

Това са найтърсените и най-скъпите 5% жилища на даден пазар - сегмент с ясно изразено международно търсене.

Европейските лидери по ръст

Снимка: iStock

Най-силните пазари в Европа през 2025 г. са комбинация от алпийски курорти, средиземноморски лайфстайл и романтични културни градове:

Прага: +14,6% (№1 в Европа) Мерибел: +9% Порто: +8,5% Марбея: +8,1% Куршевел 1850: +6,9% Флоренция: +6,7% Езеро Комо: +6,5% Гщаад: +5,5% Рим: +5,5% Кинта до Лаго: +5,2%

Общото между тях: курорти, слънце, природа, култура. Това са места, където богатите искат да живеят, не само да инвестират.

Извън поскъпването, Мадрид е дестинация номер 1 за заможни хора, които искат да инвестират в недвижими имоти в Европа през 2025 г. Мадрид е свързан, празничен, културен и гастрономически, космополитен, весел и оживен – всичко, което един джетсетър би търсил.

Къде цените падат?

Снимка: iStock

Не всички европейски градове отбелязаха ръст. Лондон регистрира най-рязък спад, като цените на първокласните имоти паднаха с 4,7% през 2025 г.

Лондон: –4,7% (най-големият спад в Европа) Ибиса: –1% до –2% Джърси: –1% до –2% Лозана: –1% до –2%

Според доклада, данъчните промени за заможните жители в Обединеното кралство свиват бюджетите и изместват част от търсенето към наем вместо покупка.

Как се движат европейските столици?

Мадрид: +5% Осло: +4,2% Берлин: +3,4% Лисабон: +2,7% Дъблин: +2,3% Виена: +1,3% Париж: +1,3% Букурещ: +0,4% Стокхолм: –0,7% Единбург: 0%

Тенденция: големите финансови центрове изостават от курортните и лайфстайл пазари.

2025 г. показва отчетлива промяна в предпочитанията на купувачите на луксозни имоти. Курортите и лайфстайл дестинациите печелят. Финансовите мегаполиси губят инерция. Когато богатството расте бързо в глобален мащаб, търсенето се насочва към места с качество на живот, природа и преживяване, а не просто към бизнес адрес.