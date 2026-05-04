×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Последвайте ни
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Недвижими имоти Страната, където богатите европейци купуват най-много имоти

Страната, където богатите европейци купуват най-много имоти

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

В коя европейска столица цените на луксозните имоти падат?

Цените на жилищата в цяла Европа се покачват. Луксозните жилища също не са изключение като данни от Доклада за богатството на Knight Frank за 2026 г., цитирано от Euronews, показват, че в над половината от близо 50 европейски града годишният ръст на първокласните имоти надхвърля 3%.

И така, кои градове са движещи сили на скока в цените на луксозните имоти в цяла Европа?

Какво е „първокласен“ (prime) имот?

Това са найтърсените и най-скъпите 5% жилища на даден пазар - сегмент с ясно изразено международно търсене.

Европейските лидери по ръст

Снимка: iStock

Най-силните пазари в Европа през 2025 г. са комбинация от алпийски курорти, средиземноморски лайфстайл и романтични културни градове:

  1. Прага: +14,6% (№1 в Европа)
  2. Мерибел: +9%
  3. Порто: +8,5%
  4. Марбея: +8,1%
  5. Куршевел 1850: +6,9%
  6. Флоренция: +6,7%
  7. Езеро Комо: +6,5%
  8. Гщаад: +5,5%
  9. Рим: +5,5%
  10. Кинта до Лаго: +5,2%

Общото между тях: курорти, слънце, природа, култура. Това са места, където богатите искат да живеят, не само да инвестират. 

Извън поскъпването, Мадрид е дестинация номер 1 за заможни хора, които искат да инвестират в недвижими имоти в Европа през 2025 г. Мадрид е свързан, празничен, културен и гастрономически, космополитен, весел и оживен – всичко, което един джетсетър би търсил.

Апартамент на плажа в Италия за 116 000 евро- да, има такива оферти

Къде цените падат?

Снимка: iStock

Не всички европейски градове отбелязаха ръст. Лондон регистрира най-рязък спад, като цените на първокласните имоти паднаха с 4,7% през 2025 г.

  1. Лондон: –4,7% (най-големият спад в Европа)
  2. Ибиса: –1% до –2%
  3. Джърси: –1% до –2%
  4. Лозана: –1% до –2%

Според доклада, данъчните промени за заможните жители в Обединеното кралство свиват бюджетите и изместват част от търсенето към наем вместо покупка.

Как се движат европейските столици?

  1. Мадрид: +5%
  2. Осло: +4,2%
  3. Берлин: +3,4%
  4. Лисабон: +2,7%
  5. Дъблин: +2,3%
  6. Виена: +1,3%
  7. Париж: +1,3%
  8. Букурещ: +0,4%
  9. Стокхолм: –0,7%
  10. Единбург: 0%

Тенденция: големите финансови центрове изостават от курортните и лайфстайл пазари.

2025 г. показва отчетлива промяна в предпочитанията на купувачите на луксозни имоти. Курортите и лайфстайл дестинациите печелят. Финансовите мегаполиси губят инерция. Когато богатството расте бързо в глобален мащаб, търсенето се насочва към места с качество на живот, природа и преживяване, а не просто към бизнес адрес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата