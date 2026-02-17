BGN → EUR
Инфлацията в Германия се ускори до 2,1% в началото на годината

Инфлацията в Германия се ускори до 2,1% в началото на годината

Свят

bTV Бизнес екип

Потребителските цени в страната през януари 2026 г. са се повишили с 0,1 на сто

Германската годишна инфлация се ускори до 2,1% през януари 2026 г. от 14-месеченото дъно, достигано в края на миналата година, показват неревизирани окончателни данни на немската федерална статистика Destatis.

"Покачването на общите потребителски цени се засили в началото на годината. По-специално, цената на хранителните продукти се повиши повече през януари, отколкото през предходните месеци. В месеците от септември до декември 2025 г. наблюдаваното покачване на цените на хранителните продукти все още беше по-ниско от общата инфлация", посочи Рут Бранд, президент на Федералната статистическа служба (Destatis).

В сравнение с декември 2025 г., потребителските цени през януари 2026 г. са се повишили с 0,1 на сто.

В коя европейска страна работещите са най-възрастни?

Отскокът на инфлацията от многомесечното дъно през декември е факт, въпреки че енергийните цени се понижиха през януари с 1,7% на годишна база след техен спад с 1,3% в края на 2025 г., предаде БНР.

Цените на храните обаче скочиха на годишна база с цели 2,1% през януари след повишение с едва 0,8% през декември 2025 г., като е отчетено забележително увеличение на цените на захарта, сладкото, меда и други сладкарски изделия (скок с 10,9%), като в частност шоколадът поскъпна с цели 21%. Потребителите също трябваше да плащат много повече от година по-рано за плодове (с 6,1%) и месо и месни продукти (с 4,9%, включително говеждо и телешко месо с ценови скок от 14,9% и на птиче месо - с 8,3%).

Защо продажбите на бира в Германия падат до историческо ниско ниво?

За разлика от това, намаление на цените с 20,1% се наблюдава особено при ядливите мазнини и масла, като маслото поевтиня с цели 33%, а зехтинът - с 13,5%. Освен това, значително по-ниски цени бяха регистрирани за някои основни хранителни продукти, като млечни продукти (-3,5%) и картофи (-10,1%). От друга страна, яйцата бяха значително по-скъпи (скок на цената с 12,5%).

Цените на услугите пък се повишиха през януари с 3,2% спрямо същия месец година по-рано.

 

