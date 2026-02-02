BGN → EUR

Свят Защо продажбите на бира в Германия падат до историческо ниско ниво?

Защо продажбите на бира в Германия падат до историческо ниско ниво?

bTV Бизнес екип

От произведената бира 82,5 процента е реализирана на вътрешния пазар

През изминалата година германските пивоварни са реализирали значително по-малко бира в сравнение с предходните години. Според данни на Федералната статистическа служба, обемът е намалял с рекордните 6,0 процента, достигайки около 7,8 милиарда литра. Това представлява най-ниското количество от въвеждането на статистиката през 1993 г., предава Welt. 

Снимка: iStock

Дори по време на пандемичните години 2020 и 2021 предприятията са успявали да продадат значително повече бира. В акцизната статистика не са включени безалкохолните бири и малцовите напитки, нито пък вносът от страни извън Европейския съюз.

Продажбите на бира в Германия продължават да бележат спад през последните години. Основните причини за това са нарастващата популярност на здравословния начин на живот без алкохол, промяната в навиците на консумация и демографската тенденция към застаряване на населението.

Силен ръст, последван от спад: Какво се случва с цената на златото и среброто?

Германският съюз на пивоварите (DBB) отбелязва и неблагоприятната икономическа конюнктура при потреблението. Пивоварните усещат, подобно на търговията и заведенията, силната сдържаност на клиентите“, коментира главният изпълнителен директор на DBB Холгер Айхеле. Той допълва, че ситуацията в гастрономическия сектор остава тревожна, като много предприятия все още не са се възстановили от пандемията.

От произведената бира 82,5 процента е реализирана на вътрешния пазар, където количеството е намаляло с 5,8 процента. Останалите 17,5 процента не са обложени с акциз, тъй като са изнесени или разпределени като т.нар. служебна бира за служителите на пивоварните. В този сегмент спадът спрямо предходната година е около 7,0 процента.

