В коя европейска страна работещите са най-възрастни?

В коя европейска страна работещите са най-възрастни?

bTV Бизнес екип

Задължителната пенсионна възраст там постепенно е повишена, а възможностите за ранно пенсиониране значително ограничени

Германия разполага с най-възрастното работещо население сред държавите от Европейския съюз, показват официални данни, цитирани от ДПА. Информацията се основава на статистика на Евростат, цитира БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

В нито една друга страна от ЕС делът на заетите на възраст между 55 и 64 години не достига 24% от общия брой работещи. За сравнение, средното равнище за тази възрастова група в ЕС е около 20%, като в някои държави, например Малта, то спада до едва 11%.

Освен Германия, над средното за ЕС ниво се нареждат и други страни. Италия отчита дял от 23% на работещите между 55 и 64 години, а България също е сред държавите с по-високи стойности – 22,3%. Сред основните причини за тази тенденция са ускореното застаряване на населението в Германия и постепенното отлагане на пенсионирането. Данните показват, че през 2024 г. германците са се пенсионирали средно на 64,7 години, при около 63 години преди 20 години.

Минимални заплати през 2026 г.: Кои страни плащат най-много в Европа?

През същия период задължителната пенсионна възраст постепенно беше повишена, а възможностите за ранно пенсиониране значително ограничени. Това допринася за по-дългото оставане на хората на пазара на труда.

Застаряването на населението създава сериозни предизвикателства за германската икономика, която все по-често разчита на квалифицирани работници от чужбина. Паралелно с това правителството въведе схемата „активно пенсиониране“, която позволява на служителите да получават до 2000 евро необлагаем месечен доход, ако продължат да работят след достигане на пенсионна възраст.

