В коя европейска страна работещите са най-възрастни?

Германия разполага с най-възрастното работещо население сред държавите от Европейския съюз, показват официални данни, цитирани от ДПА. Информацията се основава на статистика на Евростат, цитира БТА.

В нито една друга страна от ЕС делът на заетите на възраст между 55 и 64 години не достига 24% от общия брой работещи. За сравнение, средното равнище за тази възрастова група в ЕС е около 20%, като в някои държави, например Малта, то спада до едва 11%.

Освен Германия, над средното за ЕС ниво се нареждат и други страни. Италия отчита дял от 23% на работещите между 55 и 64 години, а България също е сред държавите с по-високи стойности – 22,3%. Сред основните причини за тази тенденция са ускореното застаряване на населението в Германия и постепенното отлагане на пенсионирането. Данните показват, че през 2024 г. германците са се пенсионирали средно на 64,7 години, при около 63 години преди 20 години.

През същия период задължителната пенсионна възраст постепенно беше повишена, а възможностите за ранно пенсиониране значително ограничени. Това допринася за по-дългото оставане на хората на пазара на труда.

Застаряването на населението създава сериозни предизвикателства за германската икономика, която все по-често разчита на квалифицирани работници от чужбина. Паралелно с това правителството въведе схемата „активно пенсиониране“, която позволява на служителите да получават до 2000 евро необлагаем месечен доход, ако продължат да работят след достигане на пенсионна възраст.

