Свят Инфлацията в еврозоната се забавя до 2% през декември

Инфлацията в еврозоната се забавя до 2% през декември

Свят

bTV Бизнес екип

Страните с най-голямо увеличение на инфлацията са Естония и Словакия, Австрия и Хърватия

Годишната инфлация в еврозоната спада до 2,0 на сто през декември 2025 г., което представлява понижение спрямо 2,1 на сто през ноември. За последно инфлацията беше на това равнище през август миналата година. Това сочи експресна оценка на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз. Данните съвпадат с очакванията на икономистите, анкетирани от Reuters.

Страните с най-голямо увеличение на инфлацията са Естония и Словакия, Австрия (3,9 на сто) и Хърватия (3,8 на сто), предаде БТА. Най-ниска е инфлацията през декември на годишна база в Кипър (0,1 на сто), Франция (0,7 на сто) и Италия (1,2 на сто).

По основни компоненти на инфлацията най-висок годишен ръст през декември се очаква при услугите – 3,4 на сто, при 3,5 на сто през ноември. Следват цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с увеличение от 2,6 на сто спрямо 2,4 на сто месец по-рано.

Цените на неенергийните промишлени стоки се очаква да нараснат с 0,4 на сто на годишна база през декември при 0,5 на сто през ноември. В енергийния сектор се прогнозира спад от 1,9 на сто, след отчетено понижение от 0,5 на сто през предходния месец на годиша база.

На месечна база инфлацията е еврозоната е 0,2 на сто, показват още предварителните данни. 

От Евростат съобщават още, че от 4 февруари, когато ще се отчета инфлацията за януари, влизат в сила мащабни промени в изчисляването на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), които включват въвеждането на нова европейска класификация (ECOICOP 2, съобразена с ООН), добавянето на хазартните игри в потребителската кошница и актуализиране на базовата година към 2025=100.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

