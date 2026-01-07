Европейските банки могат да увеличат лихвените приходи с 30 млрд. евро

Какво означава нетен лихвен доход?

Европейските банки са на път да увеличат лихвените си приходи с около 30 млрд. евро през следващите две години, тъй като растежът на кредитите и използването на хеджиращи инструменти компенсират влиянието върху рентабилността от по-ниските лихвени проценти. Това показват анализи на водещи кредитни институции, цитирани от „Файненшъл таймс“, предава БНР.

Снимка: iStock

Нетният лихвен доход (НЛД), който е основен двигател за печалбите на банките, се очаква да се ускори през 2026 и 2027 г., след като през 2025 г. е задържан на относително стабилно ниво поради понижението на лихвените проценти от централните банки. Анализатори от UBS прогнозират, че НЛД ще нарасне с 3% през 2026 г. и с още 4,5% през 2027 г., като се увеличи от 371 млрд. евро на 399 млрд. евро за целия европейски банков сектор в рамките на двугодишния период.

Нетният лихвен доход представлява разликата между лихвите, които банките получават от заемите, и тези, които изплащат на вложителите, и остава ключов източник на печалби както за британските, така и за континенталните кредитори. От 2022 г., когато централните банки започнаха да повишават лихвените проценти от исторически ниски нива, секторът отбелязва значителен ръст на акциите си. За 2025 г. европейският сектор се очаква да отчете едва 2 млрд. евро увеличение на НЛД, но комбинацията от растеж на кредитите, структурно хеджиране и различното темпо, с което отделните банки се възползват от по-високите лихви, би трябвало да доведе до възстановяване на нетния лихвен доход през следващите две години.

Снимка: iStock

Приблизително две трети от европейския НЛД се формира от пазари като Франция, Германия и Нидерландия, където ползите от по-високите лихви се реализират бавно. Френските банки, например, бавно се възползват от повишаването на лихвите поради доминиращия пазар на ипотечни кредити с фиксирана лихва и историческа 200-годишна спестовна сметка, обвързана с инфлацията, което налага по-високи разходи по депозити. На пазари като Испания, Ирландия и Португалия, където по-голямата част от заемите са с променлива лихва, нетният лихвен марж вече достигна дъно около средата на 2025 г. и се очаква да нарасне допълнително благодарение на увеличеното кредитиране.

UBS прогнозира, че растежът на кредитите ще се увеличава с около 4% годишно през следващите две години, спрямо 3% през 2025 г., като провизиите за загуби по кредити се очаква да останат стабилни на ниво от 54 млрд. евро през 2026 г. и 56 млрд. евро през 2027 г. Продължаващото покачване на дългосрочните лихвени проценти подкрепя продължаващото поскъпване на акциите на европейските банки, което се очаква да продължи и през 2026 г. Фондовият индекс Euro Stoxx Banks, включващ най-големите кредитори в еврозоната, нарасна с 75% през миналата година, достигайки най-високата си стойност от началото на световната финансова криза през септември 2008 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN