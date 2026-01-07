Разкриха кражба на ток за над 100 000 лева в София

Кражба на електроенергия е разкрита в два блока с общински жилища

Кражба на електроенергия за над 100 000 лева е разкрита в столичния район „Искър“ в два блока с общински жилища, разположени в непосредствена близост до сградата на районната администрация.

По информация на районната управа, при проверките е установено незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежа, като обитателите са използвали електроенергия без отчитане. За щастие, при нерегламентираните включвания не са регистрирани инциденти, пострадали или жертви.

От район „Искър“ са разпоредили всички засегнати домакинства да заплатят дължимите сметки за електроенергия, както и наложените глоби за установената кражба. На обитателите е даден срок да погасят задълженията си или да сключат разсрочено споразумение с електроразпределителното дружество.

Администрацията е предупредила, че при неизпълнение на изискванията ще бъдат предприети мерки, включително прекратяване на настаняването в общинските жилища, предаде Столица.bg. Всяко домакинство трябва да представи официален документ за сключено споразумение и поет ангажимент за плащане.

От районната администрация посочват, че натрупаните задължения са резултат от дългогодишен слаб контрол върху общинските жилища. В тази връзка са започнали проверки на всички общински имоти в района, както и на законността на настаняването в тях.

