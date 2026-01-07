BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Последвайте ни
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
БГ Бизнес Разкриха кражба на ток за над 100 000 лева в София

Разкриха кражба на ток за над 100 000 лева в София

bTV Бизнес екип

Кражба на електроенергия е разкрита в два блока с общински жилища

Кражба на електроенергия за над 100 000 лева е разкрита в столичния район „Искър“ в два блока с общински жилища, разположени в непосредствена близост до сградата на районната администрация.

По информация на районната управа, при проверките е установено незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежа, като обитателите са използвали електроенергия без отчитане. За щастие, при нерегламентираните включвания не са регистрирани инциденти, пострадали или жертви.

От район „Искър“ са разпоредили всички засегнати домакинства да заплатят дължимите сметки за електроенергия, както и наложените глоби за установената кражба. На обитателите е даден срок да погасят задълженията си или да сключат разсрочено споразумение с електроразпределителното дружество.

 

Този производител на телефони няма да представя нови модели тази година

Администрацията е предупредила, че при неизпълнение на изискванията ще бъдат предприети мерки, включително прекратяване на настаняването в общинските жилища, предаде Столица.bg. Всяко домакинство трябва да представи официален документ за сключено споразумение и поет ангажимент за плащане.

 

 

Европейските банки могат да увеличат лихвените приходи с 30 млрд. евро

От районната администрация посочват, че натрупаните задължения са резултат от дългогодишен слаб контрол върху общинските жилища. В тази връзка са започнали проверки на всички общински имоти в района, както и на законността на настаняването в тях.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата