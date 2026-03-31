Инфлацията в еврозоната достига 2,5%

Най-високото ниво от януари 2025 г.

Потребителските цени в еврозоната са нараснали през март със 2,5 процента на годишна база. Основната причина са високите цени на енергията. Експерти предупреждават, че могат да последват допълнителни поскъпвания.

Натиск от цената на петрола заради войната с Иран

С покачването на цената на петрола във връзка с войната в Иран инфлацията в еврозоната се ускори осезаемо. Според първата оценка на статистическата служба на ЕС Евростат, публикувана в Люксембург, потребителските цени през март са се повишили с 2,5 процента спрямо същия месец на предходната година. През февруари инфлационният темп бе 1,9 процента.

Под целта на ЕЦБ, но над очакванията

Това е най-високата инфлация от януари 2025 г. насам. Въпреки това нивото остава малко под прогнозите на някои анализатори, които очакваха 2,6 процента. Европейската централна банка цели стабилен растеж на цените от около 2 процента.

Според Евростат енергийните цени през февруари все още са били с 3,1 процента по-ниски на годишна база; за март статистиците очакват скок от 4,9 процента. Цените на храните, алкохола и тютюна са се повишили с 2,4 процента, а услугите – с 3,2 процента.

„Силно нарасналите енергийни цени изстреляха инфлацията през март нагоре“, заяви главният икономист на Commerzbank Йорг Крамер. „Най-късно през май тя би трябвало да надхвърли три процента, ако войната не приключи бързо.“ Тогава високите енергийни разходи постепенно ще засегнат и други стоки, което ще доведе до покачване и на т. нар. базисна инфлация, при която цените на храните и енергията не се вземат предвид. През март базисната инфлация все още не се е покачила.

Най-високите темпове

Най-високи темпове на поскъпване са отчетени в Хърватия (4,7 процента), Литва (4,5 процента) и Словакия (3,7 процента). Най-ниска инфлация има в Кипър и Италия (по 1,5 процента) и във Франция (1,9 процента).

За Германия Евростат отчита инфлация от 2,8 процента. За международна сравнимост европейските статистици използват различна методика от Федералната статистическа служба, която за март посочи инфлация от 2,7 процента.