С колко се вдигнаха цените на билетите заради напрежението между Израел и Иран?

Превозвачите частично са хеджирали цената на реактивното гориво

Войната между Израел, САЩ и Иран доведе до рязко покачване на петрола, което преобърна пътуванията по света и повиши цените на самолетните билети по някои маршрути. Най-големите авкиомопании заявиха, че ще повишат цените и посъветваха пътниците да резервират билети по-рано, пише Al Jazeera.

Въпреки че превозвачите частично са хеджирали цената на реактивното гориво, ръководителите им заявиха, че не могат да избегнат прехвърлянето на допълнителни разходи върху пътниците за дълго време.

Хаос във въздуха

Най-голямата скандинавска авиокомпания миналата година временно коригира политиката си за хеджиране на гориво поради несигурни пазарни условия и заяви, че няма хеджирано потребление на гориво за следващите 12 месеца. Няколко азиатски и европейски авиокомпании, включително Lufthansa и Ryanair, са въвели хеджинг срещу петрол, като осигуряват част от доставките си на гориво на фиксирани цени.

Кувейт, основен износител на реактивно гориво за Северозападна Европа, се сблъска със съкращения на производството.

Кои авиокомпании вдигат цените?

Цените на самолетните билети по маршрутите Азия-Европа се покачиха рязко поради затварянето на въздушното пространство и ограниченията на капацитета, а хонконгската авиокомпания Cathay Pacific Airways заяви, че добавя допълнителни полети до Лондон и Цюрих през март.

Air New Zealand заяви, че е увеличила еднопосочните билети в икономична класа с 10 новозеландски долара (6 долара) за вътрешни маршрути, 20 новозеландски долара (12 долара) за международни полети на къси разстояния и 90 новозеландски долара (53 долара) за полети на дълги разстояния, като са възможни още корекции в цените и разписанията, ако цените на горивото за реактивни самолети останат високи.

Hong Kong Airlines заяви на уебсайта си, че ще увеличи допълнителните си такси за гориво с до 35,2% като най-рязкото увеличение ще бъде при полетите между Хонконг и Малдивите, Бангладеш и Непал.

Въпреки това някои европейски авиокомпании заявиха, че не виждат нужда от действия в близко бъдеще. Говорител на собственика на British Airways, IAG, заяви, че компанията е добре обезпечена за близкото бъдеще и няма планове да променя цените на билетите.

British Airways заяви, че е отложила края на зимните си полети до Абу Даби поради „продължаващата несигурност“, като е отменила всички услуги до края на годината, които бяха планирани да се изпълняват до 11 април.

