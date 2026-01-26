Инфлация с моцарела: Цената на пицата в Европа скача с 8%

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Къде е най-евтината пица в Европа?
Скорошен доклад показва, че цените на пицата в цяла Еворпа са се повишили със 7,75% за 1 година. Това показва по-широк натиск, който води до повишаване на разходите за ежедневен живот, пише Euronews.
Изследване на компанията за доставка на храна Foodora сравни цената на обикновена пица Маргарита на 6 европейски пазара, където оперира - Австрия, Чехия, Финландия, Унгария, Норвегия и Швеция, използвайки милиони поръчки от 2024 и 2025 г., за да изгради „индекс на пица“.
Те изчислили средните цени и открили, че средно типичната пица е поскъпнала със 7,75% през годината в шестте страни, като комбинираната средна цена се е увеличила от 11,10 евро през 2024 г. до 11,96 евро през 2025 г.
Унгария остава най-евтиният пазар, със средна цена от 8,75 евро за 2025 г., следвана от Чехия с 9,47 евро, докато Норвегия е най-скъпата със 17,60 евро.
Австрия е по средата с 11,50 евро, Швеция с 10,94 евро и Финландия с 13,50 евро.
Швеция и Финландия всъщност регистрираха лек спад на националните цени на годишна база, но Унгария, Чехия, Австрия и Норвегия отбелязаха увеличение.
Някои градове отбелязаха рязък спад в средната цена на Маргарита. Берген в Норвегия падна с 15,85% до 15,72 евро, а Гьотеборг в Швеция падна с 15,81% до 11,93 евро.
Виена и Грац в Австрия също поевтиняха съответно с 8,46% и 4,17%. Общата медиана за Австрия се повиши, докато медианата за Будапеща спадна с 5,44% до 9,21 евро, което я прави сравнително изгодна дестинация в Централна Европа.
В най-ниския клас, Сегед в Унгария е най-евтиният град в индекса, със средна цена от 8,50 евро, докато Лилестрьом в Норвегия е най-скъпият с 19,12 евро, след като скочи от един от най-евтините норвежки градове през 2024 г. до най-скъпия през 2025 г.
Местните условия, като наеми, заплати, конкуренция между ресторантите и интензивността на промоциите на платформите за доставка, в момента оформят това, което клиентите плащат.
Докладът разглежда и какво поръчват хората, а картината показва, че потребителите се опитват да извлекат повече „стойност“ от храната си.
В страните от проучването двата най-предпочитани избора за пица останат Маргарита и Салами. На трето място е калцонето, изпреварвайки по-простите пици на основата на шунка, докато опциите с множество топинги като Капричоза и богатата на протеини Кебаппица продължиха да набират популярност.
Инфлацията на храните в еврозоната се е забавила от пика си от около 15,5% през март 2023 г. до около 2,5% през декември 2025 г., като средно е била приблизително 2,9% през 2025 г.
Икономистите от ЕЦБ отбелязват, че за да „сложат храна на масата“, потребителите плащат приблизително с една трета повече, отколкото преди пандемията, с особено силно увеличение на цените на месото и млечните продукти.
Цените на говеждото, птичето и свинското месо сега са с над 30% по-високи, отколкото в края на 2019 г.
Това са съставките, които влияят върху цените на пицата: пшеница за тестото, домати, сирене и месни гарнитури, плюс енергия за фурните и транспорта.
Дори когато общата инфлация и инфлацията на храните се умерени, тези натрупани увеличения поддържат цените на менютата високи.
Страните с по-ниски доходи в Източна и Югоизточна Европа все още имат по-евтини пици в евро, но семействата там обикновено харчат повече от 20% от бюджета си за храна, в сравнение с под 12% в по-богатите икономики, така че покачването на цените е по-силно, дори когато се започва от по-ниска база.
Пицата може да се използва и като политически индикатор, макар и с различен успех. Теория, наречена „индекс на пицата в Пентагона“, предсказва глобални кризи, като проследява пиковете в поръчките за доставка на бързо хранене около Пентагона, подозирайки, че ключовите лица, вземащи решения, разчитат на бързи доставки като пица, когато се справят с извънредна ситуация.
