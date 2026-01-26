Инфлация с моцарела: Цената на пицата в Европа скача с 8%

Къде е най-евтината пица в Европа?

Скорошен доклад показва, че цените на пицата в цяла Еворпа са се повишили със 7,75% за 1 година. Това показва по-широк натиск, който води до повишаване на разходите за ежедневен живот, пише Euronews.

Какво показват данните от проучването?

Изследване на компанията за доставка на храна Foodora сравни цената на обикновена пица Маргарита на 6 европейски пазара, където оперира - Австрия, Чехия, Финландия, Унгария, Норвегия и Швеция, използвайки милиони поръчки от 2024 и 2025 г., за да изгради „индекс на пица“.

Те изчислили средните цени и открили, че средно типичната пица е поскъпнала със 7,75% през годината в шестте страни, като комбинираната средна цена се е увеличила от 11,10 евро през 2024 г. до 11,96 евро през 2025 г.

Най-евтините и най-скъпите страни за пица

Унгария остава най-евтиният пазар, със средна цена от 8,75 евро за 2025 г., следвана от Чехия с 9,47 евро, докато Норвегия е най-скъпата със 17,60 евро.

Австрия е по средата с 11,50 евро, Швеция с 10,94 евро и Финландия с 13,50 евро.

Швеция и Финландия всъщност регистрираха лек спад на националните цени на годишна база, но Унгария, Чехия, Австрия и Норвегия отбелязаха увеличение.

Маргарита (до голяма степен) противоречи на тенденцията

Снимка: iStock/Facebook

Някои градове отбелязаха рязък спад в средната цена на Маргарита. Берген в Норвегия падна с 15,85% до 15,72 евро, а Гьотеборг в Швеция падна с 15,81% до 11,93 евро.

Виена и Грац в Австрия също поевтиняха съответно с 8,46% и 4,17%. Общата медиана за Австрия се повиши, докато медианата за Будапеща спадна с 5,44% до 9,21 евро, което я прави сравнително изгодна дестинация в Централна Европа.

В най-ниския клас, Сегед в Унгария е най-евтиният град в индекса, със средна цена от 8,50 евро, докато Лилестрьом в Норвегия е най-скъпият с 19,12 евро, след като скочи от един от най-евтините норвежки градове през 2024 г. до най-скъпия през 2025 г.

Местните условия, като наеми, заплати, конкуренция между ресторантите и интензивността на промоциите на платформите за доставка, в момента оформят това, което клиентите плащат.

Докладът разглежда и какво поръчват хората, а картината показва, че потребителите се опитват да извлекат повече „стойност“ от храната си.

Какви пици предпочитат европейците?

В страните от проучването двата най-предпочитани избора за пица останат Маргарита и Салами. На трето място е калцонето, изпреварвайки по-простите пици на основата на шунка, докато опциите с множество топинги като Капричоза и богатата на протеини Кебаппица продължиха да набират популярност.

Вече не е евтино

Снимка: iStock

Инфлацията на храните в еврозоната се е забавила от пика си от около 15,5% през март 2023 г. до около 2,5% през декември 2025 г., като средно е била приблизително 2,9% през 2025 г.

Икономистите от ЕЦБ отбелязват, че за да „сложат храна на масата“, потребителите плащат приблизително с една трета повече, отколкото преди пандемията, с особено силно увеличение на цените на месото и млечните продукти.

Цените на говеждото, птичето и свинското месо сега са с над 30% по-високи, отколкото в края на 2019 г.

Това са съставките, които влияят върху цените на пицата: пшеница за тестото, домати, сирене и месни гарнитури, плюс енергия за фурните и транспорта.

Дори когато общата инфлация и инфлацията на храните се умерени, тези натрупани увеличения поддържат цените на менютата високи.

Евтина пица отидете... на изток?

Страните с по-ниски доходи в Източна и Югоизточна Европа все още имат по-евтини пици в евро, но семействата там обикновено харчат повече от 20% от бюджета си за храна, в сравнение с под 12% в по-богатите икономики, така че покачването на цените е по-силно, дори когато се започва от по-ниска база.

Пицата може да се използва и като политически индикатор, макар и с различен успех. Теория, наречена „индекс на пицата в Пентагона“, предсказва глобални кризи, като проследява пиковете в поръчките за доставка на бързо хранене около Пентагона, подозирайки, че ключовите лица, вземащи решения, разчитат на бързи доставки като пица, когато се справят с извънредна ситуация.

