Истинската история за началото на веригата за пици Domino’s

Това е брандът, който никога не се отказа

През 1960 г. малка, затруднена пицария в Ипсиланти, Мичиган, започва пътешествие, което ще промени завинаги начина, по който светът поръчва и консумира пица. Магазинчето, наречено DomiNick’s, по-късно ще се превърне в Domino’s Pizza – световен лидер с над 19 000 обекта по цял свят. Основателят Том Монахан, израснал в бедност и приемни домове, превръща личните си трудности в двигател за успех.

Том Монахан – от сирак до предприемач

Снимка: iStock

Роден през 1937 г. в Ан Арбър, Монахан губи баща си още като дете. Той и брат му Джим прекарват години в католически сиропиталища, където строгата дисциплина оформя характера му. Младият Том мечтае да стане свещеник, но след изключване от семинария и служба в морската пехота, съдбата го отвежда към бизнеса.

500 долара залог, който промени хранителната индустрия

През декември 1960 г. Том и брат му Джим купуват малка пицария DomiNick’s за 500 долара и заем от 900 долара. Въпреки първоначалните трудности и разрив между братята, Том поема изцяло управлението. Спи в магазина, експериментира с рецепти и оптимизира процеси, докато бизнесът започне да набира скорост.

През 1965 г. правен спор с предишния собственик принуждава Том да смени името. След идея от един от доставчиците, се ражда Domino’s Pizza. Логото с три точки символизира трите магазина, които Монахан мечтае да притежава – мечта, която скоро ще бъде надмината.

Иновации и експанзия

Domino’s печели клиенти чрез опростено меню (само две размера пици, ограничени топинги, една напитка – Coca-Cola) и фокус върху бързата доставка. Монахан въвежда иновации като: кутия от велпапе, която запазва пицата топла, изолирани чанти за доставка, рекламна гаранция „30 минути или безплатно“.

Френчайзинг и растеж

Снимка: Istock.com

През 1967 г. отваря първият франчайз. До 1978 г. вече има 200 обекта. Централизираната система за доставки осигурява постоянство и позволява мащабиране. Въпреки временен фалит и дългове в края на 60-те, Монахан успява да стабилизира бизнеса и да продължи експанзията.

Успех и кризи през 80-те

Domino’s се превръща в глобален играч с хиляди магазини. Но популярната 30-минутна гаранция води до съдебни дела заради катастрофи, а през 1993 г. кампанията е прекратена. Маскотът Noid, първоначално хит, също е изоставен след инцидент с психически болен човек, който повярвал, че героят е насочен срещу него.

Рецептата за възраждане (2000–2010)

В края на 2000-те Domino’s е подложен на остра критика – клиентите наричат пицата „като картон“. През 2010 г. новият CEO Патрик Дойл предприема революционен ход: признава грешките публично и представя нова рецепта „от нулата“. Честността и подобреното качество връщат доверието на клиентите.

Domino’s се ребрандира като „технологична компания, която продава пица“. Въвеждат мобилни приложения и Pizza Tracker, поръчки чрез Twitter, смартчасовници и дори автомобили, инвестиции в дронове и автономни доставки.

Между 2010 и 2020 г. цената на акциите на Domino’s скача с над 4000%. През 2019 г. компанията изпреварва Pizza Hut и става най-голямата верига за пица в света.

