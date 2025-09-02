Индия ще започне търговско производство на чипове до края на 2025 г.

Страната разработва 10 проекта в областта на полупроводниците на стойност 18 млр. долара

Индия ще започне търговско производство на полупроводници до края на 2025 г., заяви премиерът Нарендра Моди, представяйки страната си като бъдещ „глобален център“ за иновации в областта на чиповете.

Моди, говорейки в Ню Делхи по време на откриването на годишната конференция Semicon India, посочи, че вече се произвеждат тестови чипове от Micron и Tata.

„Търговското производство на чипове ще започне тази година. Това отразява колко бързо Индия напредва в сектора на полупроводниците“, каза той.

Пазарът на полупроводници в Индия е нараснал от 38 милиарда долара през 2023 г. до 45-50 милиарда долара през 2024-2025 г., като целта на правителството е да достигне 100-110 милиарда долара до 2030 г., пише БГНЕС.

В момента страната разработва 10 проекта в областта на полупроводниците на стойност 18 милиарда долара, включително две нови 3-нанометрови дизайнерски съоръжения – сред най-модерните – в Нойда и Бангалор.

„Нашето пътуване започна късно, но нищо не може да ни спре сега“, заяви Моди.

Индия твърди, че има предимство в три области – производство на компоненти за полупроводниково оборудване, доставка на критични материали като химикали и минерали и услуги като научноизследователска и развойна дейност и изкуствен интелект, както и съхранение на данни.

Най-населената страна в света също така претендира за предимство в „човешкия капитал“, каза Моди, като отбеляза, че „20% от световните таланти в проектирането на полупроводници са от Индия“.

Съобщението идва, след като Япония се ангажира да увеличи инвестициите си в Индия до 10 трилиона йени (68 милиарда долара), включително сътрудничество в областта на полупроводниците и изкуствения интелект, по време на посещението на Моди в Токио миналата седмица.

С нарастващото международно търсене на чипове, но с вериги за доставки, концентрирани в няколко региона, Индия твърди, че изгражда „пълна екосистема“, обхващаща проектиране, производство и опаковане, за да стане „самостоятелна и конкурентоспособна в световен мащаб“.

