Шеф на бижутерия в схема за 200 млн. евро - карал персонала да се преструва на клиенти

Лъскавият блясък по витрините се оказа фасада, зад която изчезнаха милиони

„Това е по-голямо от Хатън Гардън, Бринкс-Мат и Големия влаков обир взети заедно“, твърди инвеститорът Майкъл Мошински. До 2023 г. името на Ваши Домингес се свързваше с луксозни бижута, високопрофилни телевизионни участия и магазини в Лондон, Бирмингам и Манчестър. Но когато веригата се срина, се оказа, че зад блясъка липсват както диаманти, така и парите на инвеститорите.

Защо служителите се преструваха на клиенти?

Бивши служители разказват пред BBC Panorama, че са получавали инструкции да позират като купувачи пред потенциални инвеститори.

„Всичко бе една сложна постановка“, спомня си бившият управител на магазин Уил Хейуърд. Според вътрешни имейли идеята идва „директно от Ваши“, за да изглеждат обектите натоварени по време на „изненадващи посещения“.

Подменено ли е било качеството на скъпоценните камъни?

Бившият гемолог Лесли Бейли твърди, че компанията е купувала по-малки или по-нискокачествени диаманти от поръчаните и е заличавала GIA-номерата им. Клиентите вярвали, че получават първокласни камъни на „по-добра цена“ – реалността обаче била различна.

Сметките, публикувани в Companies House, сочат продажби за над 100 млн. паунда през 2021 г. Вътрешни документи обаче разкриват реален оборот около 5 млн. – едва 5 % от официално обявеното. „Подобно изкривяване е абсолютно недопустимо“, коментира Стюарт Макфадън от фирмата за разследване на измами Refundee.

Къде са изчезналите диаманти?

Инвеститорите получават оценки, според които складовите наличности възлизат на 157 млн. паунда. Когато през април 2023 г. ликвидаторът Бенджи Даймънт проверява, открива стока за около 100 000 паунда. „Попитахме първо дали има още някъде“, казва независимият оценител Роб Уейк-Уокър.

В деня, в който съдът нарежда ликвидацията, Домингес отлита за Дубай. Оттогава насам местоположението му остава неизвестно.

„Наехме частни детективи, но нямаме твърдо потвърждение къде се намира“, уточнява ликвидаторът.

Защо органите на реда се въздържат?

Метрополитън полицията заявява, че не е получила препратки от ликвидатора или Агенцията по несъстоятелността. Serious Fraud Office от своя страна обяснява, че поема само „ограничен брой мащабни случаи“. Инвеститорът Марк Шнайдер пита: „Как е възможно толкова хора да бъдат измамени по толкова очевиден начин, а никой да не преследва отговорните?“

Остава ли шанс за възмездие?

Кредиторите претендират за 170 млн. паунда (близо 200 млн.евро), над 100 млн. от които – на инвеститори. Досега никой не е възстановил вложенията си, а основателят на веригата продължава да бъде търсен. Междувременно блясъкът на витрините отстъпи място на един от най-големите финансови скандали в британската индустрия за луксозни бижута.

