Верига пицарии с над 20 обекта у нас намалява дивидента си заради спад в продажбите

Продажбите в обектите, отворени поне една година, са спаднали с 0,9%

Акциите на Domino's Pizza Enterprise паднаха, след като губещата компания намали дивидента си и заяви, че приходите от продажби ще паднат още по-бързо през новата фискална година, съобщи Bloomberg.

Пазарната капитализация на компанията падна до 1,48 милиарда австралийски долара (961 милиона долара).

Кой управлява компанията?

В момента компанията се управлява от 83-годишния милиардер и изпълнителен председател Джак Коуен. Domino's заяви, че е отчела загуба от 3,7 милиона австралийски долара за годината, приключила на 29 юни, в сравнение с печалба от 96 милиона австралийски долара година по-рано. Компанията намали дивидента си за акционерите с повече от 50% и заяви, че съкращава разходите и рационализира операциите.

Продажбите в обектите на Domino's, отворени поне една година, са спаднали с 0,9% през първите седем седмици на текущата фискална година, след спад от 0,2% през същия период година по-рано. Компанията има над 3500 локации от Австралия до Европа.

Бумът при доставката на храна

Бумът в услугите за доставка на храна направи индустрията за бързо хранене по-конкурентоспособна. Пицата, която години наред беше единствената опция за доставка на топла храна, сега се конкурира с цяла гама от ресторантски ястия и заведения за бързо хранене.

Коуен каза, че компанията ще се откаже от по-високите цени и зависимостта от купони за храна, за да направи цените в менюто по-прозрачни. Това ще направи продажбите на пица по-печеливши за франчайзополучателите на Domino's.

„Искам да бъда ясен, това не е обичайният бизнес. Правим необходимите промени, за да гарантираме, че Domino's може да расте печелившо“, каза той.

